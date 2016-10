Parlamento reúne-se em sessão ordinária

A ASSEMBLEIA da República reúne-se esta tarde, em Maputo, na sua IV sessão ordinária, que deverá prolongar-se até 20 de Dezembro próximo.

A agenda deste primeiro dia vai comportar a apresentação dos discursos de abertura da Presidente do Parlamento, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo, e dos chefes das bancadas parlamentares da Frelimo, Renamo e MDM, bem como a apreciação e aprovação das propostas de programa de trabalhos e rol de matérias.

Como sugestão de assuntos para a presente sessão, a última de 2016, o órgão legislativo vai debruçar-se, entre outros, sobre as perguntas ao Governo, informações do Executivo, do Provedor de Justiça, informe anual do Chefe do Estado sobre a situação da nação, e da comissão parlamentar de inquérito sobre a dívida pública.

Entretanto, à medida que a sessão vai decorrendo, o órgão legislativo poderá receber outras propostas ou iniciativas de lei, quer do Governo, quer de outras entidades e organizações da sociedade civil.