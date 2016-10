Graça Machel lança grito de paz: “Calem as armas”

GRAÇA Machel, viúva do primeiro Presidente de Moçambique independente, defende que só com o calar das armas é que a memória e o legado de Samora Machel poderão ser preservados e continuados pelas futuras gerações.

Mamã Graça, como é carinhosamente tratada, disse que os feitos de Samora Machel não devem ser apenas evocados nos momentos de celebração, mas um compromisso quotidiano de cada cidadão.

Falando na manhã de hoje, na Praça dos Heróis Moçambicanos na cidade de Maputo, por ocasião da passagem dos 30 anos da morte do fundador da nação, ocorrido na região de Mbuzini, na África do Sul, Graça Machel lançou um vigoroso apelo ao fim das hostilidades militares que opõem as Forças de Defesa à Renamo.

“Nós as mães e viúvas de Mbuzini sabemos e vivemos com a dor de uma morte violenta causada deliberadamente por outros seres humanos. Em solidariedade com todas as viúvas e mães deste país, queremos dizer: Calem as armas de uma vez por todas. Acabem o conflito neste país, nós sabemos o que é uma perda e não queremos que ninguém mais sinta essa dor. A família moçambicana deve saber abraçar-se. O diálogo deve prevalecer para que não seja a voz das armas a trazer-nos juntos. Só com a paz é que vamos perpetuar o legado de Samora Machel”, exortou.