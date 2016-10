REAFIRMA MARGARIDA TALAPA NA AR: Descentralizar sem violar a lei

A CHEFE da bancada parlamentar da Frelimo, Margarida Talapa, reafirmou ontem na Assembleia da República que o partido no poder não tem medo da descentralização, desde que ela seja feita em respeito à Constituição.

Discursando na abertura da IV sessão ordinária do órgão legislativo, Margarida Talapa disse que a Frelimo defende que a unidade nacional é o pilar inabalável para a consolidação da moçambicanidade, da paz e do rumo que o país trilha para o progresso e bem-estar. Acrescentou que ela deve ocorrer, salvaguardando sempre o respeito pela diversidade cultural, étnica, religiosa e política que caracteriza Moçambique.

“A Frelimo considera que só pelo diálogo se cultivam os valores de cidadania, de respeito pela diferença, solidariedade, civismo, ética social e se aprofunda a democracia”, afiançou, acrescentando que a Frelimo liderou todas as transformações políticas, culturais, sociais e económicas que ocorreram na vida dos moçambicanos nas últimas cinco décadas.

Segundo Talapa, foi a Frelimo que criou as condições para a descentralização política e económica do país, o que tem estado a ocorrer em respeito ao princípio segundo o qual ela deve e pode ser aprofundada, bastando salvaguardar o sentido unitário do Estado.

Citando o Presidente Filipe Jacinto Nyusi a propósito desta matéria, a chefe da bancada parlamentar da Frelimo indicou que os moçambicanos não partilham de nenhuma visão sectária em relação à economia, às suas riquezas, às suas conquistas e também em aos seus infortúnios.

A descentralização, na óptica da chefe da bancada do partido no poder, deve servir as regiões onde as riquezas e os recursos de Moçambique estão localizados ou onde são explorados. Esses recursos devem também concorrer para melhorar a vida e o bem-estar dos moçambicanos de todo o país.

“A descentralização deverá, pois, resolver a questão das desigualdades sociais, desequilíbrios e assimetrias regionais. A descentralização deverá contribuir para a promoção da justiça social, criação de oportunidades iguais e para maior transparência na distribuição da riqueza”, sublinhou.

Indicou que todos os cidadãos devem lutar contra todas as manifestações de divisão da família moçambicana, distanciando-se daqueles que procuram dividir o país, recorrendo à força das armas ou a outras formas subversivas. Exortou a todos os partidos políticos, às organizações da sociedade civil e socioprofissionais, confissões religiosas e às famílias moçambicanas a lutarem pelo reforço da unidade nacional e a privilegiarem o diálogo na resolução de qualquer que seja a diferença de ideias ou posicionamentos.

“Reiteramos o nosso apelo para que os colegas da Renamo, aqui presentes, sejam eles próprios protagonistas do processo de busca de caminhos para uma paz efectiva e duradoira em Moçambique, abstendo-se dos pronunciamentos violentos e de incentivo à desobediência à lei a que, infelizmente, nos habituaram, e convencendo o seu líder a aceitar o diálogo para o qual o Presidente Filipe Jacinto Nyusi o tem convidado insistentemente, ao longo dos últimos dois anos”, disse.

Margarida Talapa afirmou que apesar dos desenvolvimentos que os deputados da bancada da Frelimo testemunharam nos círculos eleitorais, persiste no seio da sociedade grande preocupação em relação à instabilidade que se vive em alguns pontos do país, protagonizada pela Renamo, que teima em não escutar a voz do povo que clama pela paz e continua a matar, a saquear, a destruir infra-estruturas, bens públicos e privados, ao mesmo tempo que está na mesa do diálogo.

Para a chefe da bancada maioritária na Assembleia da República, o facto de a Renamo ter elegido como seus alvos preferenciais as unidades sanitárias e postos policiais, priva as populações do gozo dos seus direitos à saúde e à protecção, o que, acrescido aos assassinatos e mutilações perpetradas contra civis indefesos, incluindo líderes comunitários e dirigentes do Estado, consubstancia uma flagrante violação dos direitos humanos dos cidadãos.

Para destes actos, disse, a ocorrência de outros casos criminais como raptos e homicídios, incluindo casos de baleamento ainda não esclarecidos, constituem uma grande preocupação no seio da sociedade, clamando por uma intervenção contundente por parte das instituições de administração da justiça, na investigação, esclarecimento e responsabilização criminal dos seus autores materiais e morais.

Afirmou que o assassinato do membro do Conselho de Estado e membro da delegação da Renamo na comissão mista do diálogo, Jeremias Pondeca, é um dos casos em relação ao qual a bancada da Frelimo insta as entidades competentes a esclarecer.

Debruçando-se sobre a agenda da presente sessão parlamentar, Talapa afirmou tratar-se de um verdadeiro desafio à capacidade de trabalho dos deputados. Contudo, observou, os deputados da Frelimo colocarão toda a sua capacidade e seriedade na análise e aprovação dos instrumentos de governação, cientes das suas responsabilidades para com o povo e a criação de melhores condições de vida para os moçambicanos.

RENAMO REAFIRMA IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO

A CHEFE da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, reafirmou a disponibilidade deste partido para um diálogosério que ponha fim ao conflito militar em Moçambique para se devolver a paz ao povo. Segundo Ivone Soares, não há razão para que o conflito militar exista no país quando a guerra terminou no dia 4 de Outubro de 1992.

Sublinhou que a Renamo prioriza o diálogo e não exige muita coisa senão a implementação daquilo que foi acordado em Roma, a democracia verdadeira.

“Queremos que o povo moçambicano tenha direito de escolher os seus dirigentes. O povo não pode continuar a ser representado por aqueles a quem não elegeu. Isso não é democracia, é o contrário da democracia”, disse, acrescentando quea Renamo quer que Moçambique tenha eleições livres, justas e transparentes

A chefe da bancada parlamentar da Renamo afirmou que a Frelimo deve ter coragem de aceitar corrigir erros cometidos, ser humilde e reconhecer o que está errado.

“Por isso, apelamos à Frelimo para que neste diálogo possa aproveitar entender que o país precisa da paz, o povo precisa de paz e nós todos precisamos da paz”, disse, acrescentando que negociar é também ceder e que a Renamo já mostrou que sabe fazê-lo, mas espera ainda que o Governo passe do discurso às medidas concretas.

Ivone Soares disse que Moçambique precisa de instituições do Estado que funcionem, visando assegurar o fortalecimento da democracia em Moçambique. Segundo afirmou, hoje as instituições não funcionam e são instrumentos que recebem ordens directamente do partido no poder.

“Para que haja instituições a funcionar, o Estado tem que existir. Não podemos continuar a confundir um partido político com o Estado. O Estado não é nem pertence a um partido político. Não queremos uma sociedade em que as pessoas se consideram inimigas apenas por pertencerem a partidos diferentes ou por pensarem diferente.O povo moçambicano não pode ser dividido em regiões, tribos ou clãs, raças ou género. O povo deve continuar unido e

Sobre a revisão da Constituição, Ivone Soares afirmou que sefor necessária uma emenda para evitar que o conflito militar continue, que seja feita e que a Assembleia da República tenha a coragem necessária para legislar.

“Que se tenham em consideração os interesses superiores do povo de Moçambique, porque senão a Constituição que temos passaria a ser considerada exclusividade do partido Frelimo”, disse.

MDM QUER UMA NAÇÃO RECONCILIADA

O chefe da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Lutero Simango, disse que este partido quer uma nação reconciliada, em que a diversidade política e social constitui riqueza da coesão nacional e todos se possam sentir cobertos pela mesma bandeira nacional, ou seja um Moçambique inclusivo e para todos.

Lutero Simango afirmou que a guerra não declarada e violência armada devem cessar e dar lugar a um ambiente de tranquilidade, segurança e paz. “O futuro de Moçambique não se compadece com a violência armada, intolerância política, nem com exclusão social”, apontou.

Referiu que o povo não pode continuar a ser brindado com discursos, intenções, entrevistas e declarações de interesse que não concretizam o resgate da paz, silenciando o troar das armas.

“A paz é uma exigência da nação”, disse o chefe da bancada parlamentar do MDM, acrescentando que não se pode adiar o sonho de um Moçambique capaz de proporcionar oportunidades de uma economia geradora de progresso e empregos; de uma juventude capaz de dinamizar e tornar-se a força motriz das mudanças num ambiente democrático; de uma nação tolerante, guiada por valores de liberdade, democracia, respeito à vida e compreensão mútua.

Para que isso aconteça, segundo Lutero Simango, há que reinventar, colectivamente, o Estado, através de um diálogo nacional inclusivo. Disse que ninguém tem a legitimidade de se autoproclamar representante legítimo e exclusivo do povo, sem passar por um processo democrático de eleições livres, transparentes, justas, limpas e periódicas.

O Movimento Democrático de Moçambique defende um diálogo nacional inclusivo para os desafios que o país enfrenta, nomeadamente a mobilização da nação inteira para enterrar o machado da guerra, o que, de acordo com Lutero Simango, obrigará ao conhecimento das causas dos conflitos e, com frontalidade, encontrar-se as soluções.

Defende ainda a reconciliação nacional efectiva, como uma nação permanente e não de ocasião ou mera decisão administrativa. Defende ainda políticas de inclusão e revisão da Constituição, que acomode a eleição de governadores provinciais, libertar o sistema judicial do controlo político, reduzir os poderes do Chefe do Estado e tornar efectiva a descentralização administrativa. Para o MDM, o Parlamento não deve ser uma caixa de ressonância de apetites e agendas particulares.

Lutero Simango queixou-se dos sequestros, torturas, prisões arbitrárias e ameaças de morte dos membros do seu partido em diferentes pontos do país, afirmando que a violência contra partidos políticos continua a ser uma ameaça séria às liberdades políticas.

Sobre a agenda da IV sessão ordinária do Parlamento, disse que o MDM espera que as propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2017 sejam para elevar a pensão dos cidadãos de terceira idade; melhorar a qualidade de saúde e educação; cumprir a Declaração de Maputo que obriga a canalização de 10 por cento do Orçamento do Estado à agricultura; estratégias para o desenvolvimento do sector; eliminar a duplicação de impostos; reduzir o IVA de 17 para 14 porcento e baixar os encargos fiscais na importação dos materiais de construção não produzidos no país.

“Na interacção com o Governo, estaremos ao lado da verdade, da justiça, transparência e honestidade. Seremos a voz do povo, a voz de todos aqueles que perderam empregos devido a esta guerra não declarada, dos que trabalham honestamente, dos que geram pequenas e médias empresas, dos que têm a terra mas não podem produzir por falta de incentivos, de todos aqueles que querem Moçambique inclusivo, pacífico e para todos”, disse Lutero Simango.