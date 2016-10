Nação moçambicana parou para exaltar ideais de Samora

A NAÇÃO moçambicana assinalou quarta-feira a passagem do 30.º aniversário da morte do primeiro Presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel, e dos 33 membros da sua comitiva, no acidente aéreo ocorrido em Mbuzini, na vizinha África do Sul, quando regressava de Ndola, Zâmbia, numa missão de paz para o país e para a região.

Para marcar a data foram realizadas em todo o país diversas actividades de carácter político e cultural e social e destacadas as qualidades de Samora Machel como um grande líder africano, visionário e figura emblemática da história de libertação não só de Moçambique como da região e do continente. Nota dominante em todos os pronunciamentos feitos por ocasião da data é que os ideais e ensinamentos do falecido Presidente devem inspirar as gerações presentes e vindouras.

ACLLN CONSIDERA MACHEL HOMEM DE PAZ

OS combatentes da luta de libertação nacional juntaram-se ao intenso movimento de exaltação à vida e obra do primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel, considerando que uma das melhores formas de preservar os seus ideais é a preservação da paz e da unidade nacional, seriamente ameaçadas, e a consequente promoção do desenvolvimento.

Numa altura em que se celebra a passagem do 30.º aniversário da tragédia de Mbuzini, em que perdeu a vida Samora Machel, a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN) apela a todos os moçambicanos para que ponham mão à consciência e encontrem os melhores caminhos para o alcance da paz e do bem-estar para todos os moçambicanos.

“O Presidente Samora queria ver as crianças a estudarem e a beneficiarem de cuidados médicos, como garantes do futuro. Olhava para os jovens como seiva da nação, queria a paz para todos. E estes desígnios só podem ser alcançados com o fim das hostilidades militares no país, segundo considerou Fernando Faustino, secretário-geral da ACLLIN, apelando à celeridade e flexibilidade no diálogo político em curso, envolvendo o Governo e a Renamo. Porém, dirigiu uma mensagem especial à delegação da Renamo na comissão mista, no sentido de abandonar as manobras dilatórias de ganhar tempo e envolver-se seriamente no diálogo, poupando a vida a milhares de moçambicanos.

De acordo com Fernando Faustino, os ideias de Samora Machel só serão preservados se, por outro lado, os moçambicanos acabarem com a corrupção, a ambição desmedida, o enriquecimento ilícito, o banditismo e todas as outras formas que emperram o desenvolvimento e o bem-estar político, económico e social do povo.

Disse que Samora morreu em mais uma missão de busca da paz para os moçambicanos, para a região continental e para o mundo, sendo que os combatentes e todos os moçambicanos devem empunhar a sua arma e levar avante a luta pela promoção da paz, bem-estar e do desenvolvimento.

O secretário-geral da ACLLN apela a todos os membros para que se associem à vida e obra do fundador do Estado moçambicano, figura que, segundo indicou, não tinha medo da verdade, possuía uma mentalidade dialéctica aguda e sonhava com um país verdadeiramente uno e indivisível. Disse que os combatentes devem homenagear Samora Machel em tudo o que fizerem.

Devem ser exigentes, devem sonhar com o Estado que Samora pretendia implantar, devem ser amantes da paz e não devem embarcar em dogmas. Para Samora, tudo o que pertencia ao Estado era sagrado e por isso concebia uma organização do povo ao serviço do povo. Para Samora, o povo não era uma realidade abstracta. O povo era algo existente, referiu Fernando Faustino, considerando Samora Machel um verdadeiro líder, um visionário e extraordinário na sua forma de ver o futuro da nação.

Faustino acredita que se os moçambicanos se unirem, abandonarem a instrumentalização a partir do exterior, como está a acontecer agora com certas forças políticas, muito rapidamente serão capazes de alcançar os ideais de paz, de unidade nacional e de desenvolvimento idealizados pelo Presidente Samora.

MONDLANE ENALTECE DIMENSÃO DO MARECHAL

O GOVERNADOR de Manica, Alberto Mondlane, disse que descrever o pai da nação e a sua gloriosa contribuição na libertação dos moçambicanos e dos povos oprimidos do mundo inteiro não cabe numa simples palavra de elogio.

Mondlane afirmou que Samora foi, a todos os títulos, o salvador, que cumpriu de forma exemplar e incomparável a sua missão, a ponto de dar a sua vida por um Moçambique livre e desenvolvido e por um mundo melhor, sem discriminação e onde os homens vivessem na plenitude da igualdade dos seus direitos.

“Ele lutou de forma enérgica e heróica pela libertação nacional. Combateu energicamente os regimes racistas e coloniais, odiou a discriminação entre os homens, a dominação, a humilhação, a exploração, o analfabetismo e lutou pela libertação de povos vítimas de regimes hostis e retrógrados. Portanto, Samora foi e vai continuar a ser a figura emblemática da nossa moçambicanidade e símbolo da nossa existência como nação”, destacou o governante.

Para o governador da província de Manica, em Moçambique Samora foi e continuará a ser o exemplo de patriotismo, de heroicidade, de amor ao próximo, ao povo, valores que eternamente inspirarão as gerações de hoje e futuras a trabalharem pelo seu progresso económico, social e cultural.

Para ele, a missão dos moçambicanos hoje é preservar a independência para a qual Samora lutou e morreu. Considerou-o figura incontornável da história do país, pois a epopeia da libertação moçambicana está intimamente ligada à sua visão, bravura e heroicidade. Apelou, por isso, aos moçambicanos e à população de Manica, em particular, para seguir o seu exemplo.

Entretanto, representantes das igrejas católica e muçulmana, presentes na ocasião, disseram que a melhor forma de homenagear Samora é devolver a paz aos moçambicanos, que presentemente vivem momentos de intranquilidade em resultado da tensão político-militar.

Pediram a Deus para entrar nos corações das lideranças nacionais no sentido de trazer de volta a paz que os moçambicanos vinham saboreando, defendendo a necessidade de um diálogo profícuo e produtivo, onde as partes possam vergar perante as exigências mútuas visando a paz.

REVIVER E DESFRUTAR A HISTÓRIA DE SAMORA

A GOVERNADORA de Gaza, Stella Pinto Zeca, disse em Xai-Xai que este é momento para o país reviver e desfrutar da história exemplar da vida de Samora Machel, um homem com valores e princípios que transcendem fronteiras nacionais.

Com efeito, a governante disse que é expectativa de toda a sociedade que os mais velhos, que tiveram o privilégio de conhecer as qualidades inatas de liderança do Presidente Samora Machel, continuem a difundir a visão deste de justiça social e de progresso.

Na mesma perspectiva, Stella Pinto Zeca convidou os membros do Governo Provincial a valorizarem a luta de Samora Machel e outros libertadores da pátria, através da mobilização de todas as sinergias para o combate à pobreza, um sonho do proclamador da independência nacional.

“Volvidos 41 anos da independência nacional, o país, em geral, e a província de Gaza, em particular, conhecem muitos avanços em várias esferas. Por exemplo, na área de formação do capital humano temos instituições de Ensino Superior na capital provincial, distritos e até em alguns postos administrativos. As redes sanitária, rodoviária, escolar, de abastecimento de água, comunicações e transportes cresceram de forma quantitativa e qualitativa”, referiu a governadora de Gaza.

A governante referiu ainda estar ciente de que ainda há muito por fazer para o país atingir os patamares de desenvolvimento sonhados pelo presidente Samora e outros libertadores da pátria.

FONTE DE INSPIRAÇÃO

AS ideias do Presidente Samora Machel sobre o sistema de educação deve servir de fonte de inspiração para uma formação com qualidade e sem descurar valores morais.

Esta afirmação foi feita pelo académico e docente da Academia Militar Samora Moisés Machel, em Nampula, Gabriel Fermeiro, no decorrer da conferência sobre o pensamento pedagógico que norteou o primeiro Presidente de Moçambique. O evento foi promovido recentemente pela Delegação da Universidade Pedagógica em Nampula.

Gabriel Fermeiro disse que a presidência de Samora, que durou cerca de onze anos, estava centrada na consolidação das conquistas alcançadas com sangue dos melhores filhos da pátria e a formação do Homem para garantir a materialização dos programas de governação para a melhoria da qualidade de vida da população.

Um exemplo de que Samora Machel esteve sempre preocupado com a qualidade do ensino foi a mobilização de jovens para prosseguir a tarefa deixada pelos docentes que abandonaram o país depois da proclamação da independência nacional, o que deu origem ao movimento 8 de Março.

“Falar de Samora Machel é muito difícil porque, apesar da sua limitada formação académica, teve uma visão que continua actualizada sobre a educação e que por isso move cérebros de muitos académicos no sentido de buscar as ideias mais aproximadas daquilo que ele pretendia fazer da educação e formação patriótica do Homem” - disse Fermeiro.

O ensino é gratuito resulta do pensamento de Samora Moisés Machel, que queria um país livre do analfabetismo, uma das características da pobreza, segundo o orador da palestra promovida pela Delegação da UP, em Nampula.

“SAMORA MACHEL” NA BEIRA RECORDOU SEU PATRONO

A ESCOLA Secundária Samora Machel na cidade da Beira, capital provincial de Sofala, acolheu as cerimónias centrais da passagem dos 30 anos da morte de Samora Machel, onde foi realizada uma palestra sobre a vida e obra do obreiro da independência nacional.

As cerimónias centrais alusivas à data tiveram lugar na cidade do Dondo e foram orientadas pela governadora da província, Maria Helena Taipo.

Entretanto, falando na cidade da Beira, o director da Escola Pré-Universitária Samora Machel, Jaime Davissone, disse que as novas gerações devem seguir os ideais desta figura que deu a sua vida pelo bem-estar do país e da região.

Afirmou que o programa desenhado para assinalar o 30.º aniversário do desaparecimento físico de Samora e das 33 pessoas que faziam parte da comitiva presidencial foi cumprido na íntegra.

Estudantes que acorreram à “Samora Machel” disseram que durante o mês dedicado ao patrono daquele estabelecimento de ensino ficaram a saber de novos factos sobre a vida deste herói nacional.

“Pouco sabia sobre Samora Machel, mas nas palestras em que participei fiquei a saber sobre a dimensão humana do Papá Samora. Ouvimos, por exemplo, que ele mandava filhos de camponeses para estudarem fora do país”, disse Florência Rupia, estudante daquele estabelecimento de ensino.