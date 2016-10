PRESTADO PELO PROVEDOR DE JUSTIÇA A AR: Informe à estatura dos recursos do país

O INFORME apresentado quinta-feira pelo Provedor de Justiça à Assembleia da República espelha o trabalho realizado pela instituição e reflexo da estatura dos recursos do país. Esta posição foi defendida pela Chefe da bancada parlamentar da Frelimo, Margarida Talapa.

Talapa, que falava à imprensa em reacção aos dados apresentados por José Abudo relativamente às queixas e reclamações sobre diversas matérias levadas à Provedoria de Justiça pelos cidadãos, disse que se tratou de um informe que retrata o trabalho desenvolvido por esta instituição.

Como que a responder às críticas da oposição parlamentar sobre o informe, Margarida Talapa afirmou que a Provedoria de Justiça é uma instituição nova e é natural que esteja a começar o seu trabalho com dificuldades. A título de exemplo, disse que quando foi iniciada a I Legislatura multipartidária em 1994, as condições de funcionamento da Assembleia da República não eram as mesmas que as de hoje.

Para a chefe da bancada maioritária, a situação económica que o país vive de momento, associada à crise financeira internacional, não permite que sejam concretizados, como seria de desejar, alguns planos e objectivos, o que exige de cada cidadão a assumpção de uma postura e consciência de que as melhores condições podem ser criadas de forma paulatina.

“É preciso que cada um de nós assuma que o país está a criar paulatinamente as condições para as várias instituições. Não temos condições neste momento, para criarmos todas as instituições na forma como queríamos que elas existissem. Por exemplo, se nós formos a comparar com as assembleias nacionais de outros países, veremos que existe uma diferença enorme. Elas têm melhores condições que as nossas. Cada deputado tem o seu gabinete de trabalho, tem assessor e até existem residências para os deputados que vivem nos círculos eleitorais”, afirmou.

Margarida Talapa referiu que não se pode exigir o que o país não pode oferecer, acrescentando que há que assumir o país real que Moçambique é hoje. Segundo afirmou, o Provedor de Justiça falou no Parlamento do trabalho que a instituição realizou no terreno, no âmbito das suas atribuições e competências, num esforço que, de acordo com a chefe da bancada parlamentar da Frelimo, merece aplausos.

Sublinhou que todas as instituições do país passaram por dificuldades nos primeiros momentos do seu funcionamento, inclusivamente a Presidência da República. A título exemplificativo, Talapa disse que só há cerca de três anos é que a Presidência da República funciona como uma instituição num edifício condigno, desde 1975, mas os anteriores Chefes de Estado trabalhavam nas antigas instalações, pequenas e não condignas para a sua estatura.

“Quando se criaram oportunidades, construiu-se uma Presidência condigna, que dignifica a todos nós. A Procuradoria-Geral da República funcionava, há vários anos, num edifício pequeno. Hoje, estão em instalações imponentes, que dignificam os moçambicanos. Eu acredito que o Governo de Moçambique não gostaria de ter uma instituição que não tenha condições, mas temos problemas de condições financeiras. A crise económica internacional afecta igualmente o nosso país”, sublinhou, acrescentando ter a esperança de que bons tempos virão, pois paulatinamente as preocupações vão sendo resolvidas.

“Há um ditado que diz quem não chora não mama. Provavelmente, o Provedor de Justiça terá usado este ditado”, disse Margarida Talapa, entre risos.

RENAMO DIZ TRATAR-SE DE DOCUMENTO COSMÉTICO

Para a Renamo, o informe do Provedor de Justiça é mais um documento cosmético. Segundo José Lopes, porta-voz da bancada, mesmo que o Provedor de Justiça tenha a boa vontade de trazer à superfície as questões que apoquentam os cidadãos no capítulo de justiça social, não pode fazê-lo porque “está amarrado ao regime a quem ele presta serviço”.

“Na Constituição da República estão bem claras as tarefas do Provedor de Justiça. Ele referiu-se ao ano passado e o I semestre deste ano. No I semestre de 2016 houve acontecimentos que tiveram lugar no país e que apoquentam a tranquilidade dos moçambicanos. Quero me referir, por exemplo, aos assaltos às sedes dos partidos da oposição, às emboscadas ao líder da Renamo, entre outros. Ele mostrou que apesar daquilo que está plasmado na lei, o Governo não cria meios necessários para o seu desempenho”, disse José Lopes.

Afirmou que se a Provedoria de Justiça fosse uma instituição lucrativa já teria instalação própria para o seu funcionamento. Hoje, ela funciona em instalações arrendadas e o seu quadro de pessoal ainda não está preenchido, quando funciona há mais de dois anos, observou o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo.

José Lopes disse que o Provedor de Justiça falou da falta de colaboração por parte de algumas entidades públicas na resolução de denúncias feitas pelos cidadãos, mas não se referiu a nenhuma delas, a título de exemplo.

LAMENTAÇÕES RECORRENTES

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) considera que as lamentações contidas no informe do Provedor de Justiça são recorrentes, apesar de a Constituição da República conferir-lhe poderes.

“O Provedor não trouxe nada de novo. Têm sido recorrentes as suas lamentações. Ele vem aqui chorar, dizer que as instituições não acatam as suas recomendações. O Provedor foi eleito a partir do Parlamento e seria bom que viesse a esta casa denunciar as instituições e as forças que o bloqueiam”, disse Fernando Bismarque, porta-voz da bancada do MDM.

Segundo afirmou, a alegação de que as instituições estão a bloquear o funcionamento da instituição revela a falta de vontade ou até alguma incompetência.

“Ele não pode vir aqui lamentar de forma reiterada”, rematou.