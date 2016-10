EUA promete ajudar a encontrar caminho da paz

OS Estados Unidos da América (EUA) prontificaram-se a envolver-se mais no processo de busca de paz em Moçambique. Segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói, mesmo sem fazer parte da mediação, os EUA predispuseram-se a envidar todos os esforços no sentido de contribuir para a paz retornar ao país e de forma definitiva.

Em entrevista exclusiva à AIM, o chefe da diplomacia moçambicana disse haver entusiasmo por parte das autoridades norte-americanas em apoiar Moçambique. Balói integrou a comitiva do Presidente da República, Filipe Nyusi, aos Estados Unidos da América, onde o estadista moçambicano efetuou uma visita de trabalho e participou na 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Sempre que expomos a situação de Moçambique, a pergunta é como vos podemos ajudar e a resposta é, no essencial, invariavelmente a mesma: primeiro, ajudem-nos a parar com a violência que a Renamo vem desencadeando e, em segundo lugar, ajudem-nos a realizar um dialogo efectivo, que o líder da Renamo (Afonso Dhlakama) se disponha a manter um encontro com o Presidente da República”, disse Balói sobre como os EUA podem ajudar Moçambique nesta fase difícil da sua história.

Parar com a violência para que, explicou o ministro, enquanto se dialoga a população esteja livre da intranquilidade, da ameaça, da morte e da instabilidade.

“Isso é fundamental. Estamos num regime democrático e não é suposto nessa situação haver um partido que se diferencia dos outros pelo facto de estar armado e usar essas armas como expediente político. Isto distorce completamente a nossa democracia”, disse.

O encontro que o Presidente da República manteve com o secretário de Estado, John Kerry, marcou o tom da visita no domínio político e os subsequentes contactos com a secretária do Comércio, Penny Pitzker, com o secretário de Energia, Ernest Moniz, e com a conselheira Nacional de Segurança, Susan Rice, consolidaram o clima do resto da visita a Washington, Houston e Nova Iorque.

DÍVIDAS OCULTAS: PROCESSO NÃO PODE FALHAR

Sobre um outro grande desafio do país, a reconquista da confiança para retomar a normalidade das relações com parceiros de cooperação, Balói disse que as medidas em curso no país permitiram avaliar positivamente a seriedade com que o Governo está a assumir a situação das dívidas ocultas que levaram à suspensão da ajuda ao país.

Explicou que o encontro que o Chefe do Estado manteve com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagard, em Washington, foi o culminar de um trabalho interno, que incluiu o reconhecimento público do erro, a tomada de medidas de austeridade e aprovação do orçamento rectificativo.

“Estas e outras medidas permitiram avaliar positivamente a seriedade com que o Governo está a assumir a gravidade da situação, daí as medidas consequentes”, disse.

Com sentido de Estado, o Governo defendeu e chegou a acordo com o FMI para que o sistema judicial moçambicano, através da Procuradoria-Geral da República (PGR), esteja envolvido na condução e liderança da auditoria internacional às contas das empresas envolvidas nas dívidas, globalmente estimadas em mais de 1,4 mil milhões de dólares

“Chegou-se a entendimento para que a PGR seja envolvida. Nós vamos acordar os termos de referência rigorosos e o leque de empresas que deverão participar deve ser de reputação internacional inquestionável”, disse o ministro, sublinhando não haver horizonte temporal pré-estabelecido mas sim a vontade de trabalhar arduamente para resolver o assunto.

“Claro que todos temos pressa de ver este assunto resolvido, mas a sua complexidade não permite que se ande muito depressa, tem que se andar bem, acima de tudo, porque é um processo que não pode falhar, porque se falhar será o caos. A nossa tábua de salvação é que esta auditoria seja efectivamente bem feita e que os resultados sejam aceites por todos. Não há um horizonte temporal, mas estimaria que até ao final do ano vamos ter já umas indicações do que poderá vir a sair. O que posso garantir é que, quer o Governo, quer o FMI, estão a trabalhar arduamente nesse sentido”, disse.

O ministro concluiu afirmando que “há que avançar com a questão da paz e com a questão do esclarecimento das dívidas ocultas para que os restantes factores, que também são de peso (desvalorização do metical, queda do preço dos produtos de exportação, desastres naturais), possam ser enfrentados com maiores probabilidades de êxito, reduzindo os factores negativos e potenciando os factores positivos”.

SANTOS NHANTUMBO, da AIM