PR felicita Nações Unidas

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, felicitou ontem as Nações Unidas pela passagem de mais um aniversário da criação desta organização supranacional.

Em mensagem por ocasião da data, o Chefe do Estado saudou, de modo especial, a todos os homens e mulheres de todo o mundo que dão o melhor de si para materializar os ideais que suscitaram a fundação da ONU e sublinhouo firme compromisso desta organização universal na promoção dos valores de humanismo e solidariedade entre os povos, através da cooperação internacional.

“Num momento em que celebramos o primeiro aniversário da adopção dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), visando construir um mundo de paz, progresso e bem-estar, queremos relevar a estatística como ferramenta indispensávelpara a monitoria da implementação de políticas nacionais e globais para o desenvolvimento”, afirmou o Presidente Nyusi na mensagem.

Acrescenta que Moçambique celebrou a efeméride com os olhos postos no cumprimento dos ODS, realçando a promoção do IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2017, cujo censo-piloto foi realizado com êxito em todo o país. O instrumento permitirá ter informação e visão fundamentais para a tomada de decisões sobre as estratégias mais acertadas de desenvolvimento e execução correcta de políticas públicas, em particular o Programa Quinquenal do Governo.