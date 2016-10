NUMA AUDIÊNCIA COM PRIMEIRA-DAMA: Crianças pedem paz e duras medidas contra abusos sexuais

PAZ e medidas duras contra abusos sexuais a menores foram os pedidos formulados ontem por um grupo representativo de crianças enquadradas pela “Continuadores”, na cidade de Maputo, à Primeira-Dama da República, Isaura Nyusi, no âmbito da celebração do 30º aniversário desta organização.

A organização “Continuadores” celebrou ontem o seu aniversário sob o lema “Valorizemos os ideais de Samora Machel, regando as flores que nunca murcham em paz”, escolhido para destacar o seu papel determinante na promoção dos direitos da criança.

Por ocasião da data, um grupo representativo de crianças da cidade de Maputo foi ao gabinete da esposa do Presidente da República saudá-la e transmitir-lhe a preocupação de todas as crianças moçambicanas em relação à violação dos seus direitos, com destaque para o abuso sexual de menores, os casamentos prematuros e o impedimento a que muitas estão sujeitas de estudar devido aos ataques armados da Renamo.

As crianças pediram à mamã Isaura para que dê atendimento àquelas que são abusadas sexualmente pelos adultos, incluindo os próprios pais, para poderem estudar e meio de transporte para facilitar as suas deslocações para eventos de carácter educativo e recreativo.

A secretária da “Continuadores” na cidade de Maputo, Estrelinda Chaúque, afirmou que a organização possui um projecto na manga, de combate a abusos sexuais de menores, bem como de amparo a meninos de rua, e gostaria de contar com o gabinete da esposa do Presidente da República como parceiro para a sua implementação.

“Gostaríamos de ter um gabinete de atendimento aos assuntos das crianças que são violadas sexualmente pelos adultos, incluindo pelos próprios pais. As crianças têm medo de denunciar os abusos ou a violação dos seus direitos nas esquadras e nós já resolvemos muitos assuntos ao nível da organização. Estamos com dificuldades de levarmos a cabo diversas actividades. O apoio que os pais nos concedem não chega a cobrir todas as necessidades”, disse.

Estrelinda Chaúque afirmou que a “Continuadores” manifesta grande preocupação em relação às crianças órfãs que vivem com os seus avós, experimentando condições de vida difíceis, muitas vezes deploráveis e até desumanas. Lembrou que a organização já foi pioneira na implementação de um programa visando incentivar os chamados meninos de rua a regressarem ao convívio familiar, daí que gostaria de resgatar a iniciativa em coordenação com o Gabinete da Primeira-Dama.

Dirigindo-se às “flores que nunca murcham”, a esposa do Chefe do Estado endereçou felicitações a todas as crianças moçambicanas pelo dia da “Continuadores”, lembrando que foi o falecido Presidente Samora Machel quem instituiu a data. Disse que a celebração do 30º- aniversário da criação da organização deve constituir uma ocasião para uma reflexão sobre os progressos registados e os desafios que existem pela frente.

Isaura Nyusi apontou como desafios a paz e a criação de um ambiente apropriado para que as crianças possam estudar e crescer de forma saudável, a fim de contribuírem para o desenvolvimento do país. Disse, aliás, tratar-se de desafios do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi e dos moçambicanos em geral.

Apelou às crianças para se aplicarem nos estudos e respeitarem-se a si e aos outros, como a melhor forma de valorizar os ideais de Samora Machel.

Segundo a Primeira-Dama, todos os adultos, juntos, devem fazer uma reflexão sobre a problemática dos abusos sexuais a menores e aos casamentos prematuros no país.

No final da cerimónia, a Primeira-Dama ofereceu brindes às crianças, constituídos por pastas escolares e brinquedos, e estas, através da sua organização, ofereceram à mamã Isaura Nyusi capulana e flores.