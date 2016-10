Dívida pública: Procuradoria contrata auditor externo

O PRIMEIRO-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário, revelou hoje no Parlamento que a Procuradoria-Geral da República vai lançar em breve um concurso para a contratação de um auditor internacional e independente para o esclarecimento da dívida pública.

Respondendo às questões colocadas pelas bancadas em torno da actual situação política e económica do país, Rosário disse que existem acordos alcançados com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para o efeito.

“O Governo está neste momento, igualmente, a trabalhar com os credores das dívidas para iniciar a negociação da reestruturação destas. A iniciativa vai permitir criar espaços fiscais para financiar as acções prioritárias do Governo e estimular o crescimento económico”, disse.

O Executivo pronunciou-se ainda sobre os preços dos combustíveis, tendo avançado que vai compensar em 14,83 meticais o litro de gasóleo, o que vai requerer um esforço financeiro de cerca de 589 milhões de meticais por ano.