ENVIADO ESPECIAL RECEBIDO PELO PR: ONU defende apoio às vítimas da seca

ENVIADO Especial das Nações Unidas para questões de “El Nino e Mudanças Climáticas” em África, Macharia Kamau, defendeu ontem, em Maputo, ser imperioso que se viabilize toda ajuda humanitária necessária para as vítimas da seca e outros factores combinados das calamidades em Moçambique.

Falando pouco depois de ser recebido em audiência pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, o enviado da ONU disse que, por uma questão moral, é importante que se preste ajuda humanitária urgente aos afectados pelas calamidades naturais, sobretudo as vítimas da seca, providenciando água e alimentos.

Segundo a fonte, foi aprovado um montante de mais de 200 milhões de dólares para diversos programas humanitários no país, sendo que parte do valor está a ser aplicado no apoio às famílias afectadas. Contudo, ao que explicou Kamau, é preciso que haja mais apoios de modo a incrementar a ajuda, em socorro aos afectados.

Devido à combinação do “El Nino e das Mudanças Climáticas”, a produção alimentar está a ser seriamente afectada, visto faltar água e outros bens essenciais de que a população necessita para a sua sobrevivência.

Dados por ele avançados indicam que mais de 2.5 milhões de pessoas estão a necessitar de ajuda alimentar e várias carências. O realce vai ainda para a falta de água.

Macharia Kamau, que se encontra de visita ao país para se inteirar da situação humanitária, desloca-se hoje ao distrito de Magude, província de Maputo, um dos mais afectados pela seca. Esta responsável das Nações Unidas escalará o posto administrativo de Xinavane para o mesmo efeito.

… E CONDENA USO DE ARMAS PARA RESOLVER CRISE POLÍTICA

A ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU) condena o uso de “medidas drásticas” para resolver a crise política em Moçambique.

A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, Márcia Freitas de Castro, condenou terça-feira o uso das armas e de “medidas drásticas” para resolver a crise político-militar que o país atravessa e apontou a paz como “condição indispensável” para o desenvolvimento.

“Condenamos todo e qualquer uso de armas e medidas drásticas para resolver este conflito. É preciso percebermos que as armas não agregam valor”, disse à imprensa Márcia Freitas de Castro, à margem da celebração, em Maputo, dos 71 anos da organização.

Márcia Freitas de Castro considerou que o país “atravessa um período complexo” e que o Governo moçambicano e a Renamo, principal partido de oposição, precisam de garantir que haja confiança nas negociações como única opção para o rápido alcance de um acordo.

Para a representante da ONU, a abertura para dialogar, manifestada constantemente por ambas partes, é “um bom sinal”, no entanto, observou, “o calar das armas é urgente e indispensável”.

“É possível ter um processo negocial sem armas”, frisou, acrescentando que Moçambique é signatário de vários acordos internacionais para a protecção dos direitos humanos e é necessário que estes compromissos sejam respeitados.

Por seu turno, o ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, falando na cerimónia, disse que o Governo moçambicano tem estado a fazer tudo para que a paz seja restabelecida no país.

“A nossa intenção é que a paz seja duradoira”, afirmou, acrescentando que a solução da crise militar passa também pelo envolvimento de todos os moçambicanos neste processo”, disse.

O ministro acrescentou que “queremos uma paz com pilares fortes”, observando que os moçambicanos precisam de “curar as suas feridas” e encontrar o caminho para a reconciliação.

A Renamo reivindica a governação de seis províncias onde considera ter alcançado vitória eleitoral nas eleições gerais de 2014, acusando a Frelimo de ter cometido fraude no escrutínio.

As autoridades moçambicanas acusam a Renamo de uma série de emboscadas nas estradas e ataques em localidades do centro e norte de Moçambique, atingindo postos policiais e alvos civis, como centros de saúde.

A Renamo, por sua vez, acusa as Forças de Defesa e Segurança de investidas militares contra posições do partido.

Entretanto, no âmbito dos esforços da busca da paz, o Governo moçambicano voltou ao diálogo em Maputo, na presença de mediadores internacionais, não obstante a violência que a Renamo continua a perpetrar na zona centro.