ISAC CHANDE E ALEGADAS PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS: Actuação do Governo conforma-se com a Constituição

O MINISTRO da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isac Chande, reiterou ontem, no Parlamento, que a actuação do Governo se conforma com a Constituição da República e as demais leis do ordenamento jurídico nacional, pelo que não carece de emitir qualquer directriz para as entidades ou autoridades, seja qual for a sua natureza, porque entende que as atribuições e competências das mesmas estão claramente definidas.

Isac Chande respondia à questão suscitada pela bancada do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), que pretendia saber as directrizes que o Executivo, incluindo as presidências abertas, transmite às autoridades como a PRM, o Ministério Público e administradores distritais para o cumprimento da Constituição de forma imparcial, igual e justa para todo o território nacional e a estratégia para que as liberdades individuais sejam respeitadas.

Concretamente, o MDM queixa-se da ocorrência de eventos que alegadamente violam os objectivos fundamentais do Estado, que, no seu entender, traduzem-se nas ameaças de morte, incêndios de casas, agressões físicas e detenções ilegais dos seus membros nas províncias de Gaza, Manica, Nampula e Cabo Delgado.

Segundo o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, as questões levantadas pelo MDM têm sido manifestadas um pouco por todo o país por outros partidos políticos, o que demonstra a necessidade e a pertinência de uma profunda reflexão, pois, disse, a serem verdade constituem um sério atentado ao processo de construção e consolidação do Estado de direito democrático.

Isac Chande afirmou que a construção do Estado de direito democrático exige de todos os cidadãos a promoção contínua de uma sociedade de pluralismo político, tolerância e cultura da paz. Disse que um dos deveres fundamentais dos partidos políticos é não recorrer à violência ou preconizar o uso desta para alterar a ordem política e social do país.

“Deste modo, o Governo reitera o seu compromisso de continuar a respeitar a ordem constitucional e garantir o respeito pelo pluralismo de expressão, da organização política democrática, dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão e dos objectivos do Estado moçambicano. É também nosso compromisso fazer com que os cidadãos cumpram com os seus deveres, fazer cumprir as obrigações previstas na lei e as ordens emanadas pelas autoridades competentes; repudiar todos os actos que atentem à unidade nacional e que prejudiquem a harmonia social e criem divisionismo”, disse.

A recomendação do Governo é que todos os partidos políticos devem contribuir para a educação cívica dos cidadãos, para que as diferenças de cores partidárias não sejam motivos de agressão física, mortes, violação dos direitos humanos, semeando dor e consternação nas famílias moçambicanas.

Chande reafirmou o compromisso do Executivo em continuar a trabalhar para assegurar que nenhum cidadão tenha os direitos violados por outros cidadãos, quer seja nacional ou estrangeiro, pelo simples facto de pertencer a um e outro partido e apelou para a necessidade de todos se engajarem numa reconciliação efectiva.

VIOLAÇÃO POR QUEM MATA CIDADÃOS INDEFESOS

QUEM viola a democracia em Moçambique são aqueles que perseguem, atacam e matam cidadãos indefesos; vandalizam hospitais, infra-estruturas da Administração Pública; matam dirigentes políticos da Frelimo nas localidades, líderes da autoridade tradicional, chefes de postos, de localidades e outros representantes do Estado nas comunidades. Esta afirmação foi feita pela deputada Lucília Hama, da bancada maioritária, na sessão de debate das informações do Governo.

Segundo Lucília Hama, os que praticam esses males são politicamente intolerantes, detractores e assassinos da democracia em Moçambique. Aqueles que criam e veiculam a desinformação; agitam e usam armas para cometerem crimes; impedem a livre circulação de pessoas e bens; inibem os camponeses de produzir comida e produtos de rendimento; impedem as crianças de frequentar normalmente as aulas, numa grosseira violação dos seus direitos, são os verdadeiros antidemocráticos, os promotores da desordem e agentes da desestabilização e do crime.

A parlamentar e membro da Comissão Política da Frelimo afirmou que desde que Moçambique se tornou um Estado independente, coube ao partido no poder criar as bases políticas e institucionais para o estabelecimento de um regime democrático no país.

“Por isso, o Governo da Frelimo sempre actuou e actua em conformidade com a Constituição da República e as demais leis vigentes no ordenamento jurídico nacional. Foi na esteira da formação da Frelimo que se iniciou o processo de democratização da sociedade moçambicana”, disse, enumerando que, ao abrigo da Constituição de 1990, várias organizações e associações civis foram sendo criadas no quadro do aprimoramento da legislação democrática, com destaque para a adopção da lei que regula o direito à livre circulação; lei que regula o exercício da actividade sindical, assegurada aos trabalhadores, e a lei que define os princípios que regem a actividade de imprensa e estabelece os direitos e deveres dos seus profissionais.

Ainda à luz da Constituição de 1990, a Frelimo aprovou a lei que permite a formação e desenvolvimento de actividades políticas, por força da qual foram criados e registados os partidos políticos. Lucília Hama sintetizou a sua intervenção afirmando que todas as constituições de Moçambique independente foram sendo aprovadas pela Frelimo e a iniciativa da sua revisão também foi da sua autoria, sendo que a questão da democracia mereceu nelas sempre um destaque especial.

“Sendo a Frelimo a verdadeira e única força implantadora e gestora da democracia, nunca ousou impedir a vivencia da mesma”, rematou.

SOBRE ALEGADOS ESQUADRÕES DA MORTE

A QUESTÃO sobre os alegados esquadrões da morte é uma preocupação suscitada pela bancada parlamentar da Renamo. Refere esta bancada que as perseguições e execuções sumárias dos membros e simpatizantes do partido, mesmo à luz do dia, continuam a acontecer em todo o país e com intensidade neste momento em que decorrem as negociações tendentes ao alcance da paz.

Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, disse, numa intervenção feita a propósito, que o partido liderado por Afonso Dhlakama se sente constrangido com os baleamentos e assassinatos dos seus membros. Afirmou que a criminalidade organizada capturou o Estado, havendo indícios de impunidade e corrupção.

Segundo Ivone Soares, esses baleamentos e assassinatos visam enfraquecer a oposição, apelando para que se ponha termo a estas acções pois, disse, as pessoas não podem continuar a assistir impávidas à eliminação dos seus familiares. A chefe da bancada parlamentar da Renamo defendeu que “nos devemos olhar uns aos outros como verdadeiros moçambicanos” e que a “intolerância política” deve parar.

“Todos devemos trabalhar para construir um Moçambique risonho”, disse.

Como que a denunciar casos concretos de assassinatos, a deputada Glória Salvador, também da bancada da Renamo, revelou nomes de pelo menos quatro membros deste partido que foram assassinados em diferentes partes da província de Nampula.

HIPOCRISIA DA RENAMO

O DEPUTADO Edmundo Galiza Matos Jr., da bancada parlamentar da Frelimo, considerou “hipocrisia e tentativa de lançar poeira aos olhos dos moçambicanos” o argumento de que a Renamo quer a paz, quando ao mesmo tempo se mantém um partido armado.

Para o parlamentar, a primeira condição para a paz é o respeito escrupuloso à Constituição.

“Para se construir a paz, é preciso que se faça um diálogo que conduza os partidos políticos a primarem pelo respeito da lei”, disse, acrescentando que o que a Renamo pretende fazer passar é responsabilizar os esquadrões da morte ao Governo, o que demonstra uma clara tentativa de “branqueamento da história”.

Galiza Jr. afirmou que a Frelimo está plenamente de acordo que se deve trabalhar para a paz no país.

Por seu turno, Costa Francisco Chale, igualmente deputado da bancada da Frelimo pelo círculo eleitoral da província de Manica, disse ser um paradoxo a Renamo pretender responsabilizar o partido no poder pelos assassinatos ou esquadrões da morte, quando quem mata são os seus homens armados, a mando de Afonso Dhlakama.

Chale afirmou que os esquadrões da morte foram criados no Zimbabwe para matar os moçambicanos, logo depois da independência nacional, tendo sido usada a Renamo para o feito. São os esquadrões da morte que 24 anos depois do Acordo Geral de Paz matam cidadãos indefesos e até roubam gado.

Segundo o deputado, em Manica, por exemplo, mais de 10 mil pessoas deslocaram-se das suas habituais terras por temerem as sanguinárias acções armadas da Renamo.