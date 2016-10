Moçambique e China unem-se contra o crime organizada

MOÇAMBIQUE e a China assinaram esta semana, em Beijing, um acordo de cooperação, visando fortalecer os mecanismos de combate ao crime organizado transnacional.

O acordo foi rubricado pelo Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, e o Ministro da Segurança Pública da República Popular da China, Guo Shengkun. O entendimento particulariza as áreas de Combate ao Tráfico de Drogas e Terrorismo Internacional, Protecção Civil, formação, fornecimento de equipamento, desenvolvimento institucional e troca de informações.

O acordo foi celebrado no contexto da visita de trabalho que Jaime Basílio Monteiro está a realizar a China, desde o último fim-de-semana, no no âmbito das relações de amizade e cooperação existentes entre a República de Moçambique e a Popular da China, no domínio da Segurança Pública.