JOAQUIM CHISSANO E A GOVERNAÇÃO EM ÁFRICA: Falta de recursos propicia interferência

O ANTIGO Presidente da República Joaquim Chissano defendeu ontem, em Maputo, que os países africanos devem mobilizar os seus próprios recursos com vista a implementar os seus planos de governação, deixando de parte a sistemática recorrência aos doadores que acabam impondo os processos, uma vez que injectam fundos.

Falando numa palestra sobre Paz e Segurança na África Austral, num diálogo público com académicos, políticos e magistrados, Joaquim Chissano explicou que só com recursos próprios é que os países africanos estarão em condições de levar a cabo os seus próprios programas de governação, sem qualquer interferência externa.

O exemplo clarividente por ele apresentado tem a ver com as eleições, onde a maioria dos países africanos, se não mesmo todos, dependem grandemente da ajuda externa para as realizar.

“Os países continuam a falhar porque ainda não confiamos nas nossas próprias forças. Não confiamos nos nossos próprios recursos. Temos de mobilizar recursos para deixarmos de ser dependentes dos outros. Inevitavelmente, os países que concedem ajuda ditam regras de como devem decorrer esses pleitos eleitorais”, apontou Chissano.

O antigo Presidente disse ter sofrido, ele próprio, esta pressão dos doadores, que pretendiam influenciar como o processo devia ser feito, tudo porque tinham financiado as eleições.

“Eu próprio, quando Presidente da República, fui dito por um embaixador que o seu país tinha contribuído grandemente com dinheiro para as eleições e, por via disso, queria ditar regras. Isso foi uma ofensa. Para mim, tinham de ser e devem ser os moçambicanos a ditar o seu rumo. Mas tudo isso acontece porque não temos meios próprios e suficientes para levar a cabo os nossos processos” – apontou Chissano.

Para ele, este problema abarca todos os países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), que não têm meios próprios para realizar os seus pleitos eleitorais.

“Continuamos dependentes do exterior. Ninguém tem fundos para andar livremente ou de forma independente. Este não é só o problema da SADC. É de todos os países membros da União Africana, que também não têm fundos e recorrem aos doadores. Esta situação vai levá-los a ditar regras sempre que se realizam estes e outros programas. Por isso, temos que criar os nossos próprios recursos para sermos nós mesmo a ditar como é que os nossos processos devem decorrer”, explicou o antigo Chefe do Estado.

A palestra de ontem foi organizada pela Fundação Friedrich Ebert e a Rede de Gestão de Segurança e Defesa da África Austral, no âmbito do lançamento do livro “Southern African Security Rewien. A obra oferece reflexões e análises aos decisores políticos e académicos sobre os principais resultados da pesquisa sobre desafios importantes para a Política de Segurança e Paz na região.

A Fundação Friedrich Ebert está implantada em 100 países do mundo, sendo que em Moçambique está desde 1985.