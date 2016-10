INFORMAÇÕES DO GOVERNO AO PARLAMENTO: Bancadas com avaliações díspares

O GOVERNO esteve durante dois dias na Assembleia da República para prestar informações solicitadas pelas bancadas sobre dois assuntos considerados actuais e pertinentes, considerando o momento que o país atravessa.

Trata-se das questões sobre as implicações previsíveis resultantes do recente reajustamento dos preços dos combustíveis e a forma como o Executivo está organizado para compensar o custo dos transportes, em especial o de passageiros, por forma a reduzir o impacto na vida dos cidadãos, suscitada pela Frelimo, e dos alegados esquadrões da morte, perseguições e execuções sumárias de membros e simpatizantes da Renamo e MDM, levantadas por estes partidos. Para a Frelimo, o Executivo esteve bem e à altura das expectativas dos deputados, enquanto para a oposição as respostas foram uma decepção.

O PORTA-VOZ da Frelimo na Assembleia da República, Edmundo Galiza Matos Jr., afirmou que o Governo respondeu clara e objectivamente às solicitações que lhe foram colocadas pelas três bancadas parlamentares. Disse que a maioria no órgão legislativo reitera a necessidade de que o país deve estar em paz, caminhando livre e fora da ameaça das armas e que os partidos políticos se conformem com o quadro legal e constitucional vigente.

“A sessão poderia ser muito mais rica, se tivermos que considerar o imperativo de se debater em sessões desta natureza questões muito mais aprofundadas e que dizem respeito ao dia-a-dia de um país que está a precisar de alavancar a sua economia. Tivemos a oportunidade de falar sobre os transportes, a subida dos preços dos combustíveis e ouvimos do Governo as medidas claras e inequívocas que está a tomar e vai tomar para que o seu impacto não tenha efeitos negativos na vida dos cidadãos. Ouvimos também o Governo, na voz do senhor Primeiro-Ministro, a reiterar a importância da paz para o desenvolvimento. Infelizmente, esta oposição que temos apareceu aqui a mostrar mais uma vez que ainda não está à altura de representar e servir os interesses dos moçambicanos”, disse Galiza Matos Jr.

Acrescentou que a Renamo tentou usar a táctica de fuga em frente, ao levantar a questão sobre os alegados esquadrões da morte, uma manobra que o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo considerou pura diversão, porquanto é este partido que se recusa a desarmar-se, mantendo homens armados que atacam cidadãos indefesos, assaltam viaturas roubando bens diversos, saqueiam unidades hospitalares, destroem infra-estruturas e semeiam luto e dor no seio das famílias moçambicanas.

Para o porta-voz da Renamo, Ivan Mazanga, o Governo não respondeu cabalmente as preocupações levantadas pela bancada deste partido.

“Temos assistido a assassinatos dos membros e quadros da Renamo pelos esquadrões da morte. Recentemente, o membro e quadro da Renamo, Jeremias Pondeca, foi assassinado, os delegados políticos da Renamo são assassinados, os membros das assembleias provinciais oriundos da Renamo são assassinados. Os esquadrões da morte têm uma característica que é seleccionar os alvos e figuras a abater. Há uma clara definição e identificação de pessoas a abater e o Governo se esquivou de responder à estas preocupações que são verdadeiras”, afirmou.

AJUSTAMENTO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS ERA NECESSÁRIO

NUMA intervenção centrada sobre os combustíveis, a deputada Beatriz Mário Chaguala, da bancada parlamentar da Frelimo pelo círculo eleitoral da província de Maputo, afirmou que a revisão efectuada pelo Governo visa assegurar que no país não haja rotura de stock e adequar os preços praticados aos da região.

Segundo a parlamentar, a realidade dita que a manutenção de preços internos dos combustíveis abaixo do seu preço real de importação significa que o Executivo deve encontrar formas de subsidiar as empresas distribuidoras, o que é insustentável.

“Mais ainda, os subsídios decretados pelo Governo de Moçambique, visando aliviar o custo dos combustíveis para o consumo interno, acabam beneficiando transportadores dos países vizinhos e, indirectamente, as economias desses países, o que é igualmente insustentável. Estamos cientes, que a não revisão de preços internos provoca um volume de subsídios, cujos valores poderiam ser usados para beneficiar outros sectores, nomeadamente educação, saúde e agricultura”, disse.

Beatriz Chaguala reconheceu que o ajustamento era necessário, mas não se pode deixar de manifestar a preocupação dos moçambicanos com relação a esta medida que, de acordo com as suas palavras, acaba afectando, ainda mais, o já elevado custo de vida e poder de compra das famílias.

Manifestou convicção de que do mesmo modo que o Governo está a encontrar soluções para evitar a subida drástica do preço do pão, também continuará a buscar mecanismos para acautelar que os sectores vitais da economia, em particular a agricultura, sejam afectados pela subida do custo dos combustíveis.

Trata-se, segundo a deputada, de medidas necessárias para que os agricultores respondam, ainda com maior vigor, ao apelo do Executivo para aumentar a produção, maximizando a utilização dos equipamentos agrícolas que, através do Fundo de Desenvolvimento Agrário, o Governo está a colocar nos distritos para o uso na agricultura e dos regadios, cuja expansão está acontecer um pouco por todo o país.

“Congratulamos, por isso, o Governo pelo esforço de manter os subsídios aos transportadores de passageiros, públicos e privados, legalmente licenciados, o que já alivia bastante o impacto desta medida. Encorajamos o Governo a prosseguir o trabalho que vem realizando junto dos prestadores destes serviços, visando encontrar formas adicionais para aliviar o peso sobre os orçamentos das famílias, incluindo a disponibilização de mais unidades para os transportes públicos”, afirmou.

Disse que os moçambicanos têm confiança de que o Presidente da República, Filipe Nyusi, tudo fará para se ultrapassar os desafios económicos que são impostos pela conjuntura nacional e internacional e encorajou o Chefe do Estado a prosseguir os seus esforços de busca da paz para o país pois, segundo afirmou, só com a paz é que se poderá alcançar a prosperidade, tranquilidade e a estabilização do custo de vida.

MEDIDAS ARROJADAS PARA A SUBIDA DOS PREÇOS DOS PRODUTOS

O DEPUTADO Caifadine Manasse, igualmente da bancada maioritária pelo círculo eleitoral da Zambézia, disse esperar que o Governo tome medidas mais arrojadas que sirvam para mitigar e aliviar a subida galopante dos preços dos produtos básicos que mexem com a estabilidade social.

O parlamentar afirmou que o país consome mais do que produz, exigindo dos cidadãos o aumento da produção e da produtividade, adequando, ajustando e tornando consentânea as políticas agrárias para responder cabalmente às exigências actuais.

“Também percebi que a decisão do ajustamento dos preços dos combustíveis é o caminho que o Governo encontrou para assegurar que os preços no mercado interno cubram, gradualmente, os custos reais de importação e distribuição dos combustíveis, contribuindo para o contínuo fornecimento do gasóleo, gasolina, petróleo de iluminação, evitando deste modo rupturas no abastecimento destes importantes produtos que garantem o normal funcionamento da nossa economia”, indicou.

Caifadine Manasse defendeu que a tolerância, a inclusão e a convivência pacífica são o apanágio e a cultura de orientação da Frelimo para coabitação com todas as forças políticas e vivas da sociedade, daí que o partido no poder através do seu Governo e da sua bancada parlamentar sempre propôs e aprovou propostas de leis que gradualmente vão consolidando o Estado de Direito democrático.

“A falácia, a prática de vitimização que caracteriza o MDM tem caracterizado alguns partidos políticos, aqueles que nas eleições autárquicas arremessaram paus, pedras, ferros e material contundente contra o então candidato da Frelimo no Município da Beira que de uma forma violenta e bárbara foi atacado pelos membros do MDM, mostrando claramente a falta de tolerância política”, disse.

Afirmou que os esquadrões da morte que a Renamo tanto se refere são, ao fim e ao cabo, os homens armados deste partido, que atentam contra os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, espalhando o medo e a morte pelas aldeias. Disse estar claro que a Renamo pretende usar a guerra e o terrorismo como estratégia eleitoral, pois assim o fez nas eleições passadas.

“A Renamo quer espalhar o pânico nas zonas rurais para que os membros e dirigentes da Frelimo tenham medo de desenvolver as suas actividades políticas. Enganam-se, pois nós, a Frelimo, continuaremos a desenvolver a nossa acção política junto do povo e não aceitaremos ameaças. Sentimos que a estratégia de assassinatos a líderes comunitários destina-se a criar um vazio de liderança ao nível das comunidades, com a finalidade de inventar instituir um poder paralelo ao nível da base”, disse.

Reiterou a posição do seu partido de que o único caminho e forma para uma verdadeira reconciliação, unidade nacional e edificação de uma nação próspera é o desarmamento da Renamo. Disse que com a paz, a circulação de pessoas e bens irá processar-se normalmente, a produção e a produtividade irá aumentar e os recursos minerais serão explorados de forma criteriosa e desta forma o país irá prosperar.