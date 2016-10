CONTROLO INTERNO NA FUNÇÃO PÚBLICA: Inspectores chamados a inovar

O SECRETÁRIO Permanente do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, António Bernardo Tchamo, instou quinta-feira os agentes de controlo interno a elevarem, de forma permanente, as suas qualificações e competências profissionais e inovarem cada vez mais as suas formas de intervenção, de modo que as instituições públicas pautem pela legalidade, imparcialidade, transparência e por uma cultura de prestação de contas na gestão da coisa pública.

Falando no seminário regional de inspectores-chefes provinciais e técnicos de inspecção, que decorreu em Maputo sob o lema “Pela Profissionalização dos Agentes do Controlo Interno na Administração Pública”, Bernardo Tchamo disse que a capacitação permanente dos inspectores, a todos os níveis, contribuirá não só para o reforço da integridade, transparência e do combate à corrupção na Administração Pública, como também aumentará a capacidade de prevenção e dissuasão de práticas corruptas, contribuindo, desse modo, para o aumento da confiança dos cidadãos nos órgãos e serviços do sector.

A capacitação e formação dos órgãos de controlo interno tem em vista o fortalecimento, a consolidação e uniformização das formas de actuação e dos procedimentos, no âmbito do exercício das acções de fiscalização e de inspecção administrativa.

O seminário regional visava igualmente reforçar a capacidade técnica e de intervenção dos inspectores e técnicos, e harmonizar os procedimentos da actividade dos órgãos do controlo interno face aos desafios resultantes da implementação da estratégia órgão, perante os desafios resultantes da implementação da Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública.

Tchamo disse tratar-se de um espaço de formação, capacitação e partilha de experiências sobre boas práticas, no âmbito da boa governação e promoção da cultura de integridade assentes em princípios e valores de ética e deontologia profissional, que contribuem para o reforço da capacidade institucional, melhoria da acção de fiscalização e inspecção administrativa, e para o aperfeiçoamento dos serviços prestados ao cidadão.

Foram avaliados no encontro os processos de enquadramento nas novas carreiras e de aprovação das adendas do quadro de pessoal, prevendo lugares para a carreira de actividade inspectiva; a integração de novos profissionais na carreira, por via de concursos públicos de ingresso; os processos de reestruturação de carreiras; a elaboração de qualificadores profissionais ao nível dos órgãos de controlo interno específicos; o impacto da introdução destas carreiras na organização e funcionamento dos órgãos de controlo interno; e os ganhos resultantes da sua aprovação.

O seminário enquadra-se nos esforços do Governo de revitalizar os órgãos de controlo interno, tendo como aposta a profissionalização contínua dos recursos humanos, na perspectiva de melhorar a qualidade de serviços prestados ao cidadão.