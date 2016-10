Salvador M’tumuke agraciado pela Rússia

O MINISTRO da Defesa Nacional, Salvador M’tumuke, foi ontem, em Maputo, condecorado pelo seu homólogo da Federação Russa, Serguei Shoigu, com a medalha “Pelo Reforço da Cooperação Combativa”, em resultado das excelentes relações de amizade existentes ao nível dos dois países, dos ministérios e das Forças Armadas das duas nações.

Segundo a argumentação apresentada pela Embaixada Russa em Moçambique, os laços de amizade entre os dois países datam dos tempos da Luta de Libertação Nacional, tendo continuado e se incrementando até aos dias de hoje, onde sempre se alcançaram resultados positivos no interesse dos dois povos. É desta forma que, segundo nota explicativa da condecoração, que foram obtidos grandes méritos na acção combativa, que Salvador M’tumuke é distinguido, reflexo do que vem sendo a actuação do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) na defesa da população.

Intervindo na ocasião, o Ministro da Defesa Nacional começou por agradecer a condecoração e recordou que a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) treinou, em 1971, os guerrilheiros moçambicanos em matéria de artilharia, processo este que viria a acelerar o fim da guerra em Moçambique.

“Assim, esta condenação representa a consolidação da cooperação entre as Forças Armadas dos dois países, extensivas aos dois povos. Igualmente, reconhecemos a grande cooperação existente entre as Forças Armadas de Moçambique e da Rússia, daí que queremos que assim se mantenham. Esta condecoração vai para todos membros das FADM” - disse M’tumuke.