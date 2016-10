ESQUADRÕES DA MORTE SÃO PURA INVENÇÃO: Renamo acusada de patrocinar terrorismo

FIGURAS ligadas à vida política e social no país acusam o partido de Afonso Dhlakama de patrocinar o terrorismo, ao insistir obstinadamente na via das armas como forma de pressionar o Governo a ceder às suas chantagens e consideram pura invenção e irracionais as acusações ao Governo de criar esquadrões da morte para assassinar seus membros.

A maioria dos nossos entrevistados defende que a Procuradoria-Geral da República deve agir, na sua qualidade de guardiã da legalidade, sem reservas e nem hesitações o mais rápido possível no sentido de banir a Renamo do xadrez político do país. O argumento que apresentam para sustentar esta posição é que os moçambicanos não mais podem continuar a estar sujeitos aos apetites terroristas deste partido, chorando diariamente a perda de seus entes queridos, assistindo impávidos e serenos a pilhagens, saques e destruição de seus bens, alguns dos quais adquiridos à custa de muito sacrifício.

Para algumas das nossas fontes, a Renamo não tem mesmo vergonha quando acusa o Governo de criar alegados esquadrões da morte para assassinar os seus membros pois, segundo afirmaram, foi ela própria que provocou, declaradamente, a situação de instabilidade que se vive no país.

DESESTABILIZAÇÃO DO ESTADO

O PRESIDENTE do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) Manuel Formiga disse que a Renamo está sistemática e reiteradamente a assumir uma atitude de patrocínio ao terrorismo e já deu provas de que não está comprometida com a paz, estabilidade e bem-estar social dos moçambicanos.

Segundo afirmou, o partido liderado por Afonso Dhlakama deveria reencontrar-se consigo mesmo e buscar um espaço na sociedade que fizesse jus ao seu estatuto de principal partido da oposição. Manuel Formiga indicou que as acusações que a Renamo levanta não fazem qualquer sentido, porquanto na sua actuação o Governo prima pelos princípios que regem o Estado, valoriza a vida, respeita os direitos humanos e demonstra de forma clara e objectiva o seu comprometimento com o bem-estar de todos os moçambicanos.

“Estamos hoje a viver privações da operacionalização da Política Nacional da Juventude porque os recursos estão a ser aplicados no socorro aos cidadãos moçambicanos que têm estado a sofrer as consequências dos ataques armados perpetrados pela Renamo. Como Conselho Nacional da Juventude, defendemos que a bancada da Renamo deveria se retirar do Parlamento, enquanto este partido continuar a apostar no fomento do terrorismo. O que os deputados deste partido ganham dos impostos do povo deveria ser cancelado, enquanto a situação prevalecer”, disse Formiga.

Acrescentou que a Renamo está a fazer politiquice, ao usar um lugar privilegiado como é a Casa do Povo para acusar o Governo de criar os alegados esquadrões da morte. O presidente do Conselho Nacional da Juventude referiu que a Procuradoria-Geral da República já devia ter emitido uma notificação formal ao partido de Afonso Dhlakama, responsabilizando-o pelos actos terroristas que tem estado a protagonizar.

“O próprio líder da Renamo deve ser levado ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado pelos actos de terrorismo. Está provado que em sede do diálogo, a Renamo não tem qualquer intenção de chegar a algum consenso. A agenda que está a ser exposta pela Renamo e seu líder é efectivamente de desestabilização”, afirmou.

Apelou a todos os jovens moçambicanos a ficarem atentos ante a agenda desestabilizadora da Renamo e se concentrarem na produção e produtividade, bem como a assumirem que está nas suas mãos a responsabilidade de fazer crescer o país e defesa da soberania, integridade territorial e da independência.

“Nós jovens temos a responsabilidade de promover o progresso do nosso país sem perder de vista a nossa irmandade e solidariedade entre os moçambicanos. Como moçambicanos, devemos ser os defensores das nossas conquistas nacionais”, rematou.

PARTIDO MENTOR DA DESGRAÇA

PARA Casimiro Huate, ex-deputado, a Renamo é um partido mentor da desgraça, o único no mundo que se mantém armado enquanto está representado no Parlamento, o que é uma vergonha.

Huate disse que as acusações do principal partido da oposição são atitude de má fé, uma tentativa de “lavagem política”.

“A Renamo é o único partido no mundo que tem armas e devia ser banido, porque está a agir à margem da lei. É no mínimo falta de vergonha acusar o Governo de criar esquadrões da morte. São acusações graves e infundadas e, por isso, a Renamo devia ser exemplarmente responsabilizada. Eu condeno a Renamo por este comportamento. Isso só adensa a sua pretensão de querer o poder por via das armas”, afirmou.

O ex-deputado indicou que Moçambique é um Estado de direito democrático, não fazendo, por conseguinte, sentido que o mesmo Estado seja inimigo dos seus cidadãos ou violar as regras que estabeleceu.

“Ciclicamente temos eleições, tanto autárquicas como gerais e das assembleias provinciais, de tal maneira que temos o MDM como quatro municípios sob sua gestão e o partido Frelimo conforma-se com isso. A Renamo é criminosa e quer fazer-se de vítima”, sentenciou.

PRIVILEGIAR O DIÁLOGO PARA SUPERAR PROBLEMAS

O LÍDER do partido Aliança Independente de Moçambique (ALIMO), Khalid Sidat, defendeu que todas as diferenças devem ter como palco privilegiado a mesa do diálogo. Sidat lamentou que a tensão militar tenha chegado ao estágio em que se encontra, depois dos pronunciamentos havidos, tanto da parte do Presidente da República, como da parte do líder da Renamo, manifestando disponibilidade para o diálogo e colocar-se fim às hostilidades militares.

Para o presidente da ALIMO, a dificuldade que existe para as partes alcançarem um entendimento resulta do facto de não haver confiança mútua e do não reconhecimento do outro como cidadão da mesma pátria.

“Tudo deve ser feito tendo em conta o clamor do povo moçambicano. Não se justifica que as coisas tenham chegado aonde chegaram. Ouvimos discursos e disponibilidade para o diálogo, mas parece que as coisas estão a andar demasiadamente lentas. O diálogo decorre na comissão mista há já mais de três meses e não temos um resultado palpável. Os mediadores internacionais estão sempre a fazer um vaivém e não se vislumbram sinais concretos senão o agudizar das diferenças. Registam-se assassinatos de membros de uma e de outra parte, o que é lamentável, pois são vidas humanas que se perdem”, disse Khalid Sidat, acrescentando que perante estas circunstâncias o que se deve fazer é continuar a pedir a Deus para iluminar as mentes das partes dialogantes, mostrando-lhes o caminho correcto para a salvação.

Lamentou as dificuldades por que o povo moçambicano está a passar neste momento, sobretudo no domínio económico, defendendo que a paz é fundamental para o relançamento da produção e normalização da vida dos cidadãos.

DESTRUIÇÃO DO PAÍS

O ACTIVISTA social e presidente da Agência de Desenvolvimento e Empreendedorismo, Policarpo Tamele, afirmou que a Renamo e o seu líder estão a destruir o país, fazendo retroceder o desenvolvimento e, por conseguinte, agravar ainda mais a pobreza e o custo de vida, visto que com o impedimento à circulação de pessoas e bens será difícil incrementar a produção e a produtividade, realizar negócios e atrair mais investimento nacional e internacional.

“As acusações da Renamo sobre a existência de esquadrões da morte visam, acima de tudo, distrair os moçambicanos do foco de desenvolvimento e esconder o seu comportamento bélico e cruel. Como forma de desviar a atenção pública e da comunidade internacional, a Renamo veio, mais uma vez, acusar o Governo Moçambicano de ser o mentor da existência de esquadrões da morte. É sem margem de dúvidas uma acusação descabida e sem fundamento num Estado de direito”, afirmou.

Questionou as reais pretensões da Renamo e seu líder, quando primam por assassinatos, ataques a viaturas, assaltos a unidades sanitárias, pilhagens e todo o tipo de barbaridades, remetendo milhares de compatriotas a uma situação de deslocados e privando crianças dos seus direitos fundamentais, um dos quais o direito de estudar.

“Onde pretende chegar a Renamo com este tipo de perturbação da ordem e segurança pública? Afinal, o que a Renamo quer mesmo? É para continuarmos a viver assim mesmo? Mas a juventude não deve aceitar isso. Isso é desumano. Nós temos o direito a viver bem, num ambiente de sossego. Afonso Dhlakama deve ser julgado. Ele é criminoso. Mas uma coisa é certa: ou a Renamo não deseja a paz ou o povo moçambicano deve se preparar para se defender de mais uma acção belicista e terrorista do líder da Renamo”, disse o activista social.