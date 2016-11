AFIRMA SOCIEDADE CIVIL: Chega de matanças!

A SOCIEDADE civil moçambicana diz que já não pode mais conter-se diante da ocorrência de mortes de compatriotas indefesos e tanta crueldade, daí que grita bem alto: chega de matanças, é tempo de salvar vidas.

O bispo emérito dos Libombos, Dom Dinis Sengulane, manifestou tristeza e preocupação com a instabilidade que continua a se registar no país, provocando a morte de cidadãos indefesos, quer sejam eles membros ou não de partidos políticos. Sublinhou que sempre que houver derramamento de sangue é motivo de preocupação e tristeza e Deus não pode ficar indiferente perante as atrocidades que estão a ser cometidas, mesmo que se trate de morte natural de uma pessoa.

Deplorou que os corações de alguns moçambicanos permaneçam ainda endurecidos, ante o agravamento da situação de instabilidade e censurou a lentidão do diálogo na comissão mista. Segundo afirmou, o diálogo devia ter começado justamente com a discussão sobre o fim das hostilidades militares para evitar mortes desnecessárias.

“Apelamos, mais uma vez, para que se assuma que este é tempo para salvar vidas humanas e não para matar. São mortes deliberadas, totalmente desnecessárias”, afirmou o bispo, acrescentando que o Governo e a Renamo devem parar as acções militares ao invés de se acusarem mutuamente de assassinatos.

Sobre a reiterada disponibilidade para o diálogo ao mais alto nível, Dom Dinis Sengulane disse, ironicamente, que não basta alguém dizer que tem a porta aberta mas sim é necessário indicar quem é que se quer que entre e saia por essa mesma porta. “O que está a acontecer é fruto da desconfiança e isso pode significar que alguém não tem a porta aberta”, indicou.

Dom Dinis Sengulane manifestou-se esperançado de que a instabilidade no país vai parar, demore o tempo que for, mas sublinhou a necessidade de se insistir para que a tensão militar termine urgentemente pois, de acordo com as suas palavras, não beneficia absolutamente a ninguém.

“Temos que ser não só amantes da paz, mas fazedores da paz”, disse.

VIVEMOS TEMPOS CONTURBADOS

O SHEIK Aminudin Muhamad, do Conselho Islâmico, afirmou que os moçambicanos estão a viver tempos muito conturbados, o que os deixa preocupados e perplexos.

“No terreno há assassinatos de pessoas ou membros de ambos lados. Ficamos tristes porque são vidas humanas que se perdem, vidas que poderiam dar o seu contributo valioso para o desenvolvimento do país. A situação começa a ser cansativa. As negociações estão a arrastar-se por meses. Elas têm que ter prazo. Todos interrogamo-nos do que se está a passar”, disse.

Apelou aos governantes, a quem cabe maior responsabilidade, para tomarem a situação a sério, ouvindo o choro dos cidadãos inocentes, de crianças órfãs e de outras que ficam privadas de um dos seus direitos - o direito de estudar. Disse já não haver fôlego para convencer as partes em conflito que o caminho da violência não é o correcto.

Segundo Aminudin Muhamad, as preces pela paz que têm sido realizadas por diversas congregações religiosas não terão a força suficiente e o efeito desejado diante de Deus se não houver uma acção concreta de indivíduos.

“Noto que não há esforço na busca da paz”, disse, acrescentando que as pessoas vão perdendo a crença e confiança nas promessas feitas sobre a paz no país, pois no terreno as coisas não estão a dar sinais de melhoria.

Defendeu a necessidade de se criar uma cultura de tolerância na diferença, pois se assim não for “vamos cair”. Disse que Deus fez o mundo onde todos são diferentes mas iguais.

Para o religioso, o Homem é o ponto fulcral do universo, pelo que deve ser valorizado. Se isto não acontece é porque não há respeito pela diferença, não há tolerância ao outro, segundo o Sheik Aminudin.

Acrescentou que hoje o ódio está a acentuar-se de tal forma que já não se pode dizer que os moçambicanos são amantes da paz e tolerantes.

CONTRA A CORRENTE DO DIÁLOGO

PARA o académico e empreendedor Hermínio Chissico, toda a espiral de violência que está a acontecer vai contra a corrente daquilo que está a ser tratado no diálogo e é resultado da agudização do ódio político.

“Todos nós - partidos políticos, dirigentes e sociedade civil - temos que nos reencontrar. Temos a esperança de que a paz será restabelecida, mas essa esperança pode se esfumar com o decorrer do tempo se nada for feito. Urge um novo pacto para o fim das hostilidades. Infelizmente, vemos a radicalização de posições que acaba descambando no agravamento da tensão militar”, disse.

Chissico defendeu que a maior responsabilidade pela estabilização do país é imputada ao Governo, pois o cidadão transferiu a sua soberania ao Estado e este deve garantir a paz e o bem-estar. Essa soberania do cidadão foi transferida ao Estado através do voto, segundo afirmou.

Disse que a instabilidade está a ofuscar todas as iniciativas empresariais. Os operadores económicos não podem colocar as suas mercadorias do Sul ao Norte do país e vice-versa em condições de segurança, o que implica uma redução de manobras para negócios e todas as consequências que advêm daí.

“Nós tínhamos uma frente de negócios em Manica e Tete, mas por causa da guerra tudo ficou parado”, lamentou.

Sobre os alegados esquadrões da morte, Hermínio Chissico disse ser de opinião que a existirem os mesmos não partem de uma orientação política.

“Acredito que não há orientação política para o tipo de assassinatos que estamos a assistir, mas sim uma actuação de pessoas descontroladas de ambos lados. Não estou a ver o Presidente da República, um ministro ou pessoas da direcção do Partido Frelimo a organizarem esquadrões da morte. Podem ser pequenas células isoladas de indivíduos que não têm orientação das hierarquias políticas dos dois lados a fazerem isso”, afirmou.

RESTABELECIMENTO DA PAZ: UM IMPERATIVO

A PRESIDENTE da Plataforma de Diálogo para a Paz Efectiva e Unidade Nacional (PEUN), Eulália Matsimbe, disse ser um imperativo o restabelecimento da paz país para a retoma normal das actividades geradoras do rendimento. Segundo afirmou, as guerras sempre foram vencidas com a paz, o que implica o reconhecimento de que elas nunca foram benéficas.

“Nós defendemos que só com o diálogo é que se resolvem as diferenças. As armas só serviram para mortes e destruições. Disso temos experiência de 16 anos de guerra. O que está a acontecer é realmente preocupante, pois estamos a ouvir relatos de actos violentos que se traduzem em assassinatos e outro tipo de acções que não sossegam a população. O nosso apelo é que as partes devem buscar a confiança mútua para poderem ultrapassar as diferenças que as separam. Se não houver confiança não há paz”, afirmou.

Para Eulália Matsimbe, o diálogo na comissão mista deve prosseguir com a necessária celeridade e trazer resultados concretos que tranquilizem os moçambicanos que diariamente clamam pela paz. A presidente da PEUN lamentou que o diálogo esteja a ser constantemente interrompido e que as partes não mostrem, até agora, sinais convincentes de que estão realmente interessadas na paz como a única condição para o relançamento económico do país e a normalização da vida dos moçambicanos.

“O nosso grito é sempre pela paz. Queremos uma paz efectiva para que possamos materializar os nossos sonhos de um país e um povo risonho e próspero. Lamentamos que até hoje o clima de instabilidade prevaleça no nosso país e apelamos para que tudo seja feito em prol dos superiores interesses dos moçambicanos. As nossas diferenças devem ser resolvidas de forma pacífica e na base de uma compreensão e reconhecimento mútuo”, afirmou.