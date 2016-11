NO TEMPO PRESENTE: Pedagogia dos valores morais cada vez mais necessária

A PEDAGOGIA dos valores morais no tempo presente se faz cada vez mais necessária e se torna mais eficaz, se se recorrer às narrativas. Esta afirmação foi feita ontem pelo académico Almiro Lobo, na apresentação do livro “Vivências”, da autoria da Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo.

Segundo Lobo, aprende-se mais facilmente e com maior prazer quando se contam histórias do que quando se fazem longos, complexos e cansativos discursos. O académico considerou que a educação extra-muros, ou seja, aquela que não vive confinada aos conventos da escola, desempenha, na nossa sociedade, um papel fundamental, estruturador.

É assim que para Almiro Lobo a obra “Vivências” anuncia o relato de experiências de vida e projecta para o futuro uma determinada forma de ver e de estar no mundo e na sociedade moçambicana. Disse que algumas narrativas do livro resgatam saberes para os quais os moçambicanos têm estado de costas voltadas.

Afirmou que “a nossa identidade cultural fica amputada se não conferirmos cidadania e dignidade às nossas línguas nacionais” e ao universo que só elas são capazes de traduzir.

“Vivências” é um conjunto de crónicas que Verónica Macamo vem publicando na sua coluna semanal no jornal “Sábado” desde o mês de Agosto de 2014, versando sobre vários temas educativos, alguns dos quais sobre a juventude.

A obra, que saiu à rua no dia em que a escritora celebrou o seu 60.o aniversário natalício, conta com 248 páginas e uma tiragem inicial de 1500 exemplares. A cerimónia de lançamento, que teve lugar no Centro internacional de Conferências Joaquim Chissano, contou com a presença do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, membros dos órgãos de soberania, deputados da Assembleia da República, representantes das organizações da sociedade civil, académicos, familiares e amigos, entre outras personalidades.

A autora do livro disse na ocasião que se trata de uma contribuição sobretudo para as camadas mais jovens, que são o futuro do país. Agradeceu o apoio prestado de variadas formas para que a obra fosse lançada ontem com sucesso.