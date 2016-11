APOIO ÀS VÍTIMAS DO VENDAVAL: Governo da Matola apela à solidariedade interna

O GOVERNO Distrital da Matola lançou um apelo de solidariedade para o apoio às mais de duas mil famílias afectadas pelo vendaval da semana passada, que destruiu infra-estruturas públicas e privadas.

Destas famílias, 100 são consideradas como estando em situação de extrema vulnerabilidade, necessitando de apoio urgente em material de construção, basicamente chapas de zinco, inertes, blocos e cimento, para poderem refazer as suas habitações. Precisam igualmente de ajuda em alimentos, vestuário e material escolar, visto que ficaram praticamente sem nada.

O administrador da Matola, Júlio Parruque, afirmou ontem que esforços estão a ser coordenados entre o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e os governos Distrital e Municipal no sentido de prover “kits” de alimentos de primeira necessidade e de produtos de higiene para evitar a eclosão de doenças nesta época chuvosa.

Segundo Parruque, o vendaval atingiu igualmente 50 salas de aula, que ficaram com a cobertura parcialmente destruída, interferindo no desempenho das crianças nesta altura em que se encontram a realizar testes e a preparar-se para os exames finais.

Duas unidades sanitárias ficaram também sem tecto, para além de infra-estruturas de transporte e distribuição de energia eléctrica, estando já a empresa Electricidade de Moçambique a fazer a devida reposição.

“Estamos todos empenhados em encontrar formas de ajudar as pessoas afectadas. Neste momento o INGC está a trabalhar no levantamento dos danos e intervenção na recuperação de escolas para minimizar o impacto das destruições, com a disponibilização de tendas para as crianças continuarem a estudar. Apesar de considerarmos que todo o distrito foi afectado, a situação dos bairros Nwamatibjana, Muhalazi e Matola-Gare é crítica. Por isso estamos todos a mobilizar apoios para aliviar as pessoas desta situação. O Conselho Municipal está a apoiar as famílias, através da sua Vereação de Acção Social, e do nosso lado estamos a sensibilizar os parceiros no sentido de encontrarmos formais de ajudar”, informou Parruque.

Acrescentou que a solidariedade entre os cidadãos tem caracterizado os matolenses em situações calamitosas como esta e lançou um apelo a todos os cidadãos para canalizarem as suas ajudas, através dos mecanismos seguros estabelecidos por via do INGC, Governo Distrital e Conselho Municipal da Cidade da Matola.