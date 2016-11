INSTRUMENTO FOI APROVADO PELO PARLAMENTO: Actualizada Lei Orgânica do Ministério Público

A LEI Orgânica do Ministério Público (MP) e do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público já foi actualizada, com a aprovação ontem pela Assembleia da República da respectiva proposta de revisão.

O objectivo da revisão da lei é conferir maior eficácia à intervenção da instituição, clarificar o seu papel e a sua acção autónoma no concerto dos órgãos do Estado, no exercício das funções consagradas no artigo 236 da Constituição.

Na apresentação dos fundamentos da proposta, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isac Chande, destacou o aperfeiçoamento das disposições pertinentes à autonomia do Ministério Público em relação aos outros órgãos do Estado, a consideração da Procuradoria-Geral da República como órgão de direcção superior do exercício das funções do Ministério Público e os departamentos especializados da PGR como órgãos internos, através dos quais se realiza a direcção técnica da intervenção dos órgãos subordinados.

Segundo o ministro, os departamentos especializados da Procuradoria-Geral da República foram criados há 26 anos, mas nunca lhes foram definidas as respectivas competências, embora sejam nucleares para a eficaz direcção técnica da intervenção do Ministério Público aos diversos níveis. Pretende-se também com esta revisão a consideração institucional do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público como órgão do Ministério Público, a definição do Gabinete Central de Combate à Corrupção como órgão do Ministério Público especializado na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, peculato e concussão, de âmbito nacional, compreendendo gabinetes provinciais, com competências próprias definidas na Lei Orgânica do Ministério Público.

Neste peculiar, destaca-se a previsão da entrada em funcionamento do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo. Pretende-se ainda aperfeiçoar o tratamento da matéria relativa à substituição temporária dos magistrados do Ministério Público na sua qualidade de representantes deste órgão junto dos tribunais bem como as formas de substituição dos titulares dos órgãos do Ministério Público aos diversos níveis.

A orgânica do Ministério Público compreende, nos termos constitucionais, a Procuradoria-Geral da República, seu órgão superior, e como órgãos subordinados as procuradorias provinciais e distritais bem como o Gabinete Central de Combate à Corrupção e as subprocuradorias-gerais, estas últimas de criação mais recente.

O artigo 236 da Constituição da República consagra que ao Ministério Público compete representar o Estado junto dos tribunais e defender os interesses que a lei determina, controlar a legalidade, os prazos das detenções, dirigir a instrução preparatória dos processos-crime, exercer a acção penal e assegurar a defesa jurídica dos menores, ausentes e incapazes.

Porque o Ministério Público intervém em diversas áreas, justifica-se uma actualização constante da Lei Orgânica, à medida da dinâmica social, mormente em cada uma das áreas. A Lei Orgânica do Ministério Público, ou seja Lei n.º 22/2007, de 1 de Agosto, foi precedida pela Lei n.º 6/89, de 19 de Setembro, que criou a Procuradoria-Geral da República como um órgão de enquadramento institucional com autonomia em relação aos demais órgãos do Estado, constituindo ainda uma magistratura hierarquicamente organizada e subordinada ao Procurador-Geral da República.

APROVAÇÃO POLÉMICA

A APROVAÇÃO da proposta de revisão da Lei Orgânica do Ministério Público não foi pacífica, ou seja, não foi consensual. O voto para a viabilização da proposta foi da maioria na Assembleia da República, a que se juntou o da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

A Renamo votou contra, com a alegação de que a lei discrimina os oficiais de justiça e assistentes de oficiais de justiça. O que a Renamo pretendia, com efeito, é que os oficiais de justiça e os assistentes dos oficiais de justiça fizessem parte integrante do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, que é o órgão de gestão e disciplina da Magistratura do Ministério Público.

A bancada parlamentar do principal partido da oposição alegou, ao esgrimir a sua posição, que os oficiais de justiça e os assistentes dos oficiais de justiça não são valorizados, porque continuam sem estatuto próprio. O artigo 41 da Lei Orgânica, sobre a composição do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, diz que o mesmo integra o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, dois procuradores-gerais-adjuntos, dois sub-procuradores-gerais, oito procuradores da República, sendo dois por cada categoria e cinco personalidades de reconhecido mérito, eleitas pela Assembleia da República.

Na declaração de voto a deputada Jovial Cetina Marengue, da bancada parlamentar da Frelimo, justificou o voto favorável afirmando que a proposta era oportuna e pertinente e visa o aprimoramento e a clarificação do enquadramento institucional do Ministério Público, garantindo desta forma uma justiça ao alcance de todos, mais próxima e mais justa, com enfoque na efectividade dos direitos e deveres e liberdades fundamentais do cidadão.

Disse ainda que a bancada maioritária votou a favor pois a proposta visa conferir maior eficácia à intervenção do Ministério Público, adequando as suas competências à nova realidade nas diversas jurisdições, sobretudo aos tribunais recentemente criados, como é o caso dos tribunais administrativos, fiscais e aduaneiros, pois a proposta tinha anteriormente uma vertente essencialmente criminal.

A bancada parlamentar da Frelimo votou ainda a favor porque considera que a lei vai conferir poderes de auditoria que reforcem o controlo de actuação dos órgãos da Administração Pública como garantia da maior eficácia da acção do Ministério Público no controlo da legalidade, dos prazos das detenções, na defesa jurídica dos menores, dos incapazes e reforçar as medidas para prevenção e combate à corrupção e à criminalidade que são os males que enfermam a sociedade.

Para a Renamo, cuja declaração de voto foi proferida pelo deputado António Muchanga, a proposta subalterniza os oficiais de justiça e os assistentes dos oficiais de justiça do Ministério Público em relação aos oficiais de justiça e os assistentes dos oficiais de justiça dos tribunais judiciais e administrativos.

Por seu turno, a bancada parlamentar do MDM, na voz do deputado José de Sousa, disse ter votado a favor porque a proposta conforma-se com o regime jurídico do Ministério Público, plasmado na Constituição da República. Para o Movimento Democrático de Moçambique, a proposta vem clarificar as formas de actuação do Ministério Público no concerto dos órgãos do Estado consagradas na Lei-mãe.

Segundo José de Sousa, com a aprovação da proposta de revisão conferir-se-á maior eficácia na intervenção do Ministério Público e clarifica a acção autónoma no conjunto dos órgãos do Estado.

“Votamos a favor porque a presente proposta de revisão esclarece e define com maior clareza o papel do Gabinete Central de Combate à Corrupção enquanto órgão do Ministério Público especializado na prevenção e combate aos crimes de corrupção, peculato e concussão ao nível central e local. Votamos a favor porque esta proposta de revisão esclarece e define com exactidão a competência do Ministério Público em relação aos processos-crime por infracções tributárias e financeiras, pois entendemos que um Estado carente em recursos materiais e financeiros e empobrecido pela gestão menos criteriosa dos sucessivos governos de Moçambique não pode se dar ao luxo de assistir impávido e sereno às fugas ao fisco e a outros crimes financeiros”, disse.