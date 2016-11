Necessários 40 milhões para lei de áudio visual

O GOVERNO vai precisar de investir 40 milhões de meticais para pôr em prática a Lei de Áudio Visual e Cinema aprovada semana passada pela Assembleia da República.

Na proposta apresentada pelo Executivo para a apreciação e que mereceu o beneplácito das três bancadas parlamentares, o maior bolo (35 milhões) vai para o apoio ao fundo de produção cinematográfica e dois milhões para o depósito legal das respectivas obras.

Outros dois milhões de meticais serão aplicados na monitoria e fiscalização de obras audiovisuais e cinematográficas, enquanto apenas um milhão de meticais vai ser usado para o ensino artístico e formação profissional.

Na fundamentação da proposta que submeteu à Assembleia da República, o Governo sustenta que é responsabilidade do Estado promover o desenvolvimento da cultura e personalidade nacionais, ao mesmo tempo que deve garantir a livre expressão das tradições e valores da sociedade moçambicana.

A Lei de Áudio Visual e Cinema visa, na sua essência, incentivar medidas de carácter educativo que veiculem os valores da tolerância, solidariedade, altruísmo e respeito pela diversidade.

A Lei pretende ainda valorizar o indivíduo e incentivar a elevação e a promoção das suas virtudes e qualidades, para além de fomentar investimentos públicos e privados, principalmente na criação de infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento da indústria cinematográfica e de arte no seu conjunto.

O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, que apresentou os fundamentos da proposta, disse ser fruto de um amplo debate que iniciou em 2008, com o envolvimento de actores com responsabilidades directas e indirectas no processo.

Disse que a Lei visa dar corpo à demanda da classe de cineastas e em última circunstância dará sustentabilidade legal às atribuições do Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, uma instituição dirigida por Djalma Lourenço, ex-Governador da província de Gaza.

Para além de disciplinar a prática da actividade audiovisual e cinematográfica no país, a Lei tem igualmente em vista criar um ambiente atractivo para o investimento na área do cinema, criar um fundo para o fomento à produção cinematográfica nacional e combater a contrafacção de obras audiovisuais e cinematográficas.

Jorge Ferrão disse ainda que nos últimos anos Moçambique foi palco de filmagens nacionais, regionais e internacionais que auxiliaram a corporizar o exigente mundo e mercado do cinema, com a produção de vário material cinematográfico.

Segundo afirmou, a realização de filmes, tais como “Diamantes de Sangue” (filme americano rodado em Moçambique), “Comboio de Sal e Açúcar”, de Licínio de Azevedo, “O Mineiro e Mãe dos Netos”, do realizador Gabriel Mondlane, são trabalhos que testemunham as potencialidades de que o país dispõe nesta área da sétima arte.

O Governo considera que a criação do Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, através do Decreto n.º 41/2000, de 31 de Outubro, abriu espaço para o surgimento do sector privado na área do cinema.

Desde então, foram licenciados 42 produtores, dois distribuidores e 178 exibidores, destacando-se o licenciamento de distribuidores informais, estimados em cerca de cinco mil a nível nacional.

O Executivo considera, entretanto, que a distribuição informal de filmes em formato DVD cresce de forma galopante, prejudicando o sector formal de distribuição e de exibição e, por conseguinte, lesando o Estado sob ponto de vista financeiro e económico.

Esta actividade é fraudulenta, de acordo com o Governo, pois assenta na pirataria, cujo crescimento se regista justamente por ausência de um dispositivo legal que estabelece a agregação de selo nos videogramas.

Outra fraqueza da legislação actual prende-se com o facto de estarem omissas as obrigações, tanto do Estado como do sector empresarial na área cinematográfica, em face às múltiplas e recorrentes transformações do audiovisual e cinema, resultado do desenvolvimento das novas tecnologias de informação. Consequentemente, os filmes são distribuídos e exibidos cada vez menos pelas casas de cinema.

Reconhece-se igualmente que as televisões ocupam hoje esse lugar, usando as mais diversas formas que a tecnologia oferece. Do mesmo modo, empresas vocacionadas usam a distribuição a cabo ou a satélite de filmes mais actualizados e produzidos no mundo inteiro.

A situação é agravada pelo facto de o apoio à produção, quer por parte do Estado, como do sector empresarial mostrar-se incipiente. Neste ambiente, muitos são os cineastas moçambicanos que recorrem a patrocínios ou a co-produções internacionais, o que condiciona os conteúdos dos filmes, coarctando assim a liberdade e a criatividade dos realizadores nacionais.

O Governo considera que a Lei irá abrir caminhos para um incremento da produção nacional, com temas actuais e de interesse para a vida económica e social, no âmbito da luta contra a pobreza.

No que diz respeito às disposições da proposta de Lei ora aprovada, o artigo 10, sobre o processo de rodagem ou gravação de filmes, refere que o produtor deve tomar diligências necessárias para evitar danos, colocar em risco ou ofender a integridade física e moral de pessoas, o património de terceiros, o ambiente, a moral, a segurança pública e os usos e costumes locais.

Sempre que o processo de rodagem ou gravação de cenas for susceptível de causar situações de pânico, perigo, explosões, incêndios, estrondos ou ruídos anormais, ou ainda quaisquer situações causadoras de riscos ou perturbações, o produtor deve tomar medidas preventivas adequadas, efectuando, como garantia, o respectivo seguro e articulando com as instituições competentes para eliminar ou minimizar tais situações.

A responsabilidade de compensar e indemnizar pelos danos causados durante o processo de rodagem ou de gravação é do produtor. No que diz respeito ao financiamento, a proposta refere que os programas de promoção da actividade audiovisual e cinematográfica são sustentados por fundos do Estado e financiamentos públicos e privados.

As modalidades de financiamento e os beneficiários elegíveis observam sempre o interesse da promoção do nome de Moçambique e respeitam os princípios de igualdade de oportunidades, imparcialidade, viabilidade económica e pertinência cultural do projecto.