COOPERAÇÃO PARLAMENTAR: Moçambique e Coreia do Sul poderão adoptar memorando

MOÇAMBIQUE e a Coreia do Sul poderão adoptar um memorando de entendimento a nível da cooperação parlamentar para o fortalecimento das relações de amizade entre os dois povos e países. Está em curso o desenho das acções a serem levadas a cabo no âmbito desse relacionamento.

O facto foi ontem revelado pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, no final da audiência que concedeu, no seu gabinete de trabalho, ao Embaixador sul-coreano em Moçambique, Kim Heung-Soo. Tratou-se de uma visita de cortesia que Heung-Soo efectuou ao Parlamento desde que assumiu as funções.

Na ocasião, o diplomata sul-coreano disse ter ficado bastante impressionado com o encontro que manteve com a Presidente da Assembleia da República, a quem manifestou o desejo de ver desenvolvidas, a outro nível, as relações de amizade e cooperação parlamentar entre os dois países. Kim Heung Soo destacou também as relações de cooperação bilateral entre Coreia do Sul e Moçambique, operacionalizadas através das várias agências e empresas, entre as quais a KOICA, Kogás e a YoungSom.

Ontem, a presidente da Assembleia da República recebeu também, em audiência de cortesia, o Embaixador da Venezuela, Marlon José Labrador, com o qual foram passadas em revista as relações de amizade entre os dois povos e países. Na circunstância, o diplomata venezuelano informou a Verónica Macamo sobre a actualidade no seu país, marcada por uma crise política e económica considerada sem precedentes, bem como os resultados da Cimeira dos Países Não-Alinhados, recentemente realizada naquele país ibero-americano, que contou com a participação de Moçambique.

Falando a jornalistas, Marlon Labrador considerou significativo o encontro que manteve com a presidente do Parlamento moçambicano, durante o qual transmitiu cumprimentos do Governo e povo venezuelanos e foram tratados “assuntos em agenda” entre os dois povos, países e parlamentos, segundo afirmou o diplomata.

“É importante que o Parlamento moçambicano conheça, em primeira mão, o que está a acontecer no nosso país. Falamos das nossas relações de amizade e solidariedade e a possibilidade de aumentar as relações de cooperação a nível parlamentar entre os dois países. Foi um encontro bastante frutífero e vamos continuar a trabalhar para elevar cada vez mais e a outros patamares as nossas relações de amizade e de irmandade”, disse.

Ainda ontem, Verónica Macamo recebeu em audiência o chefe do grupo nacional da assembleia portuguesa junto da Associação Parlamentar da CPLP, Marco António Costa, que se encontra de visita particular a Moçambique. Na ocasião, a presidente da Assembleia da República explicou a Marco Costa a composição e o funcionamento do Parlamento moçambicano, afirmando que neste momento decorre a IV Sessão Ordinária da VIII Legislatura, tendo sido já aprovados diversas matérias constantes da agenda de trabalhos.

Em termos de composição, indicou que o Parlamento é dirigido por um presidente coadjuvado por dois vice-presidentes. Possui uma comissão permanente composta por representantes de todas as bancadas parlamentares, que toma decisões eminentemente políticas, um conselho de administração, encarregue da gestão corrente, comissões de trabalho chefiadas alternadamente pelas bancadas, e as bancadas parlamentares.

O Parlamento possui ainda os gabinetes da Mulher Parlamentar, da Juventude Parlamentar e de Prevenção e Combate ao HIV/Sida. A Assembleia da República é apoiada por um secretariado-geral dirigido por um secretário-geral e que comporta departamentos e repartições.

Disse que os poderes do Estado em Moçambique são independentes, mas os órgãos são interdependentes na sua actuação. O Parlamento possui uma relação mais estreita com o Governo, que submete os seus projectos de lei para aprovação, bem como se faz presente em audições a nível das comissões especializadas para esclarecimentos sobre determinadas matérias antes da sua discussão em plenário.

Verónica Macamo também explicou a Marco Costa que a ida do Governo à Assembleia da República prestar informações e responder a perguntas suscitadas pelas bancadas parlamentares é de regimento, tal como o procurador-geral da República. O Chefe do Estado também vai ao Parlamento falar do estado geral da nação.

Disse que em termos de democracia, o país está no bom caminho e mais uma vez se manifestou esperançada de que a tensão militar será ultrapassada o mais rápido possível, por acreditar que o bom senso irá prevalecer a bem dos moçambicanos.

O chefe do grupo nacional da assembleia portuguesa junto da Associação Parlamentar da CPLP agradeceu, por seu turno, o apoio de Moçambique no âmbito desta organização comunitária dos falantes da língua portuguesa, à candidatura de António Gueterres ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas.

“Foi para Portugal um momento muito importante”, sublinhou Marco da Costa, indicando que Portugal acompanha com muita atenção os desenvolvimentos em Moçambique e tem fé que as diferenças políticas de momento serão ultrapassadas.

Marco Costa afirmou que o modelo democrático de funcionamento da Assembleia da República descrito por Verónica Macamo é similar ao do seu país. Referiu-se à crise que Portugal vive, provocada pela conjuntura internacional, e disse que o país se encontra num continente em que o problema de envelhecimento da população é gravíssimo.

Falou também dos preparativos da assembleia extraordinária parlamentar da CPLP, a ter lugar próximo ano em Portugal.