AR aprova em definitivo quatro instrumentos legais

A ASSEMBLEIA da República aprovou ontem em definitivo e por consenso quatro instrumentos legais. Trata-se das propostas de Lei do Áudio Visual e Cinema e de Lei Orgânica do Ministério Público e o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, bem como a Convenção sobre Segurança Social entre Moçambique e Portugal e a Convenção-Quadro das Nações Unidas para o Controlo do Tabaco.

A Lei de Áudio Visual e Cinema visa, na sua essência, incentivar medidas de carácter educativo que veiculem os valores da tolerância, solidariedade, altruísmo e respeito pela diversidade. Pretende ainda valorizar o indivíduo e incentivar a elevação e a promoção das suas virtudes e qualidades, para além de fomentar investimentos públicos e privados, principalmente na criação de infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento da indústria cinematográfica e de arte no seu conjunto.

Para além de disciplinar a prática da actividade áudio visual e cinematográfica no país, a lei tem igualmente em vista criar um ambiente atractivo para o investimento na área do cinema, criar um fundo para o fomento à produção cinematográfica nacional e combater a contrafacção de obras audiovisuais e cinematográficas.

Segundo o Governo, a criação do Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, através do Decreto n.º 41/2000, de 31 de Outubro, abriu espaço para o surgimento do sector privado na área do cinema. Desde então foram licenciados 42 produtores, dois distribuidores e 178 exibidores, destacando-se o licenciamento de distribuidores informais, estimados em cerca de cinco mil a nível nacional.

O Executivo considera, entretanto, que a distribuição informal de filmes em formato DVD cresce de forma galopante, prejudicando o sector formal de distribuição e de exibição e, por conseguinte, lesando o Estado sob ponto de vista financeiro e económico. Esta actividade é fraudulenta, de acordo com o Governo, pois assenta na pirataria, cujo crescimento se regista justamente por ausência de um dispositivo legal que estabelece a agregação de selo nos videogramas.

Outra fraqueza da legislação actual prende-se com o facto de estarem omissas as obrigações, tanto do Estado como do sector empresarial na área cinematográfica, face às múltiplas e recorrentes transformações do audiovisual e cinema, resultado do desenvolvimento das novas tecnologias de informação. Consequentemente, os filmes são distribuídos e exibidos cada vez menos pelas casas de cinema.

Reconhece-se que as televisões ocupam hoje esse lugar, usando as mais diversas formas que a tecnologia oferece. Do mesmo modo, empresas vocacionadas usam a distribuição a cabo ou a satélite, de filmes mais actualizados e produzidos no mundo inteiro.

A situação é agravada pelo facto de o apoio à produção, quer por parte do Estado, como por parte do sector empresarial mostrar-se incipiente. Neste ambiente, muitos são os cineastas moçambicanos que recorrem a patrocínios ou a co-produções internacionais, o que condiciona os conteúdos dos filmes, coarctando assim a liberdade e a criatividade dos realizadores nacionais.

O Governo considera que a lei irá abrir caminhos para um incremento da produção nacional, com temas actuais e de interesse para a vida económica e social no âmbito da luta contra a pobreza.

A Convenção sobre Segurança Social vai reger os trabalhadores moçambicanos em Portugal e portugueses em Moçambique, protegendo cada vez mais os seus direitos. Entre as vantagens deste instrumento destaca-se a conservação dos direitos adquiridos ou em formação em matéria de segurança social obrigatória, a fortificação da protecção social dos trabalhadores imigrantes dos dois países e o aumento da base contributiva, com a entrada de contribuições de cidadãos portugueses na segurança social obrigatória, parte das quais são investidas com vista a garantir a sustentabilidade financeira dos regimes.

As vantagens referem-se também às contribuições que igualmente são usadas para o pagamento dos pensionistas, tendo em conta o princípio de solidariedade geracional (os que estão no activo financiam os beneficiários das pensões﴿, a minimização dos potenciais encargos do Estado, com a protecção social de cidadãos estrangeiros que, tornando-se inaptos, por velhice ou por doença, não possam preencher os requisitos de acesso às prestações de segurança social.

Justificando a necessidade de ratificação da Convenção, a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Dias Diogo, disse que com o crescente movimento migratório de cidadãos dos dois países à procura de melhores condições de vida começa a ganhar forma a necessidade de responder às preocupações e os anseios dos trabalhadores que, contribuindo para o sistema de segurança social obrigatória de qualquer um dos dois países, pretendam encontrar cobertura legal quando fixam domicílio, quer em Moçambique, quer em Portugal.

Ao abrigo do seu artigo 4, a convenção aplica-se, em Moçambique, aos trabalhadores por conta de outrem, aos trabalhadores por conta própria e aos regimes de manutenção voluntária de contribuições, na eventualidade de doença, maternidade, invalidez, velhice e morte. Em Portugal aplica-se aos trabalhadores por conta de outrem e aos trabalhadores independentes e aos regimes de inscrição facultativa do sistema previdencial, no que respeita às prestações nas eventualidades de doença, maternidade, adopção, doenças profissionais, desemprego, invalidez, velhice e morte.

A Lei Orgânica do Ministério Público visa conferir maior eficácia à intervenção da instituição, clarificar o seu papel e a sua acção autónoma no concerto dos órgãos do Estado, no exercício das funções consagradas no artigo 236 da Constituição.

Na apresentação dos fundamentos da proposta, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isac Chande, destacou o aperfeiçoamento das disposições pertinentes à autonomia do Ministério Público em relação aos outros órgãos do Estado, a consideração da Procuradoria-Geral da República como órgão de direcção superior do exercício das funções do Ministério Público e os departamentos especializados da PGR como órgãos internos, através dos quais se realiza a direcção técnica da intervenção dos órgãos subordinados.

Segundo o ministro, os departamentos especializados da Procuradoria-Geral da República foram criados há 26 anos, mas nunca lhes foram definidas as respectivas competências, embora sejam nucleares para a eficaz direcção técnica da intervenção do Ministério Público aos diversos níveis. Pretende-se também com esta revisão a consideração institucional do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público como órgão do Ministério Público, a definição do Gabinete Central de Combate à Corrupção como órgão do Ministério Público especializado na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, peculato e concussão, de âmbito nacional, compreendendo gabinetes provinciais, com competências próprias definidas na Lei Orgânica do Ministério Público.

Neste peculiar, destaca-se a previsão da entrada em funcionamento do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo. Pretende-se ainda aperfeiçoar o tratamento da matéria relativa à substituição temporária dos magistrados do Ministério Público na sua qualidade de representantes deste órgão junto dos tribunais bem como as formas de substituição dos titulares dos órgãos do Ministério Público aos diversos níveis.

A orgânica do Ministério Público compreende, nos termos constitucionais, a Procuradoria-Geral da República, seu órgão superior, e como órgãos subordinados as procuradorias provinciais e distritais bem como o Gabinete Central de Combate à Corrupção e as subprocuradorias-gerais, estas últimas de criação mais recente.

O artigo 236 da Constituição da República consagra que ao Ministério Público compete representar o Estado junto dos tribunais e defender os interesses que a lei determina, controlar a legalidade, os prazos das detenções, dirigir a instrução preparatória dos processos-crime, exercer a acção penal e assegurar a defesa jurídica dos menores, ausentes e incapazes.