SECTOR DOS RECURSOS HUMANOS: Funcionários do MDN capacitados

OS funcionários da área de Recursos Humanos do Ministério da Defesa Nacional (MDN) beneficiaram recentemente de um curso de gestão estratégica.

A formação, que teve lugar na Escola de Sargentos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), em Boane, foi promovido pela Direcção Nacional de Recursos Humanos da instituição.

O evento tinha como objectivo capacitar os técnicos e gestores de recursos humanos do Ministério da Defesa Nacional para melhor gerir, e de forma estratégica, o potencial humano e a respectiva unidade orgânica, bem como alinhar a cadeia de gestão de recursos humanos, de acordo com a legislação aplicável na Administração Pública moçambicana.

O secretário permanente do Ministério da Defesa Nacional, Fernando Campine, que orientou a cerimónia de abertura do seminário, disse que a gestão estratégica dos recursos humanos na actualidade significa apostar no desenvolvimento de competências, na motivação, envolvimento e participação na gestão e desenvolvimento do capital humano, um activo mais importante das instituições.

“A diferença entre as instituições, seja qual for a sua área de actividade, resulta dos recursos humanos disponíveis de que fazem parte as competências profissionais e pessoais que os distingue positivamente dos outros”, afirmou.

Indicou que os temas abordados no curso reflectem a evolução da gestão de recursos humanos e revelam a importância que o sector de Defesa coloca nesta matéria.

No seminário, que contou com a participação de 50 gestores de recursos humanos do MDN e de suas unidades orgânicas, foram abordados temas relacionados com a ética e deontologia profissional, elaboração e gestão do quadro de pessoal, sistema de avaliação do desempenho na Administração Pública, entre outros.

O curso foi ministrado por técnicos do Instituto Superior de Administração Pública (ISAP) e se insere num dos quatro pilares definidos pelo sector da Defesa no Plano Quinquenal do Governo 2015-2019, que é a formação.