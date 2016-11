À COMISSÃO PARLAMENTAR: Hospital Provincial da Matola queixa-se da falta de incineradora

A DIRECÇÃO do Hospital Provincial da Matola (HPM), província de Maputo, queixa-se da falta de uma incineradora para o lixo sanitário produzido naquela unidade sanitária.

Segundo a respectiva directora, Liza Matlombe, que falava quinta-feira durante o encontro que manteve com os deputados da Comissão dos Assuntos Sociais, Género, Tecnologias e Comunicação Social (CASGTCS), uma incineradora iria colmatar a actual situação de tratamento do lixo sanitário no hospital.

“Conforme sabem ilustres deputados, o lixo sanitário não pode ser deixado numa lixeira a céu aberto. Uma incineradora seria bastante útil para o lixo sanitário”, disse.

O Hospital Provincial da Matola queixa-se ainda da falta de uma biblioteca, um anfiteatro, armazém, bem como de um sistema de comunicação, que inclui a colocação de televisores para utentes. A directora-geral apontou a necessidade de o hospital se apetrechar.

Na ocasião, Liza Matlombe afirmou que a grande preocupação de momento se relaciona com a entrada de um cada vez mais crescente número de adolescentes grávidas que não estão devidamente preparadas para serem mães. Disse que o registo de muitos casos de abortos em adolescentes e de violação sexual de menores tem estado a preocupar os profissionais de saúde, denunciando o encobrimento dos infractores pelos familiares.

Dados divulgados na ocasião indicam que os casos de violação que foram atendidos naquela unidade sanitária nos primeiros nove meses deste ano duplicaram, relativamente ao mesmo período de 2015, o que requer maior envolvimento das autoridades em coordenação com as comunidades locais na sensibilização e educação preventiva deste tipo de prática.

Por seu turno, o relator da comissão, Leopoldo Ernesto, explicou que a questão de saúde sexual e reprodutiva e planeamento familiar de adolescentes está na agenda da comissão, que ainda ontem escalou o distrito de Boane. Disse caber também à comissão fiscalizar as despesas públicas relacionadas com a implementação da estratégia e metas nacionais de saúde sexual e reprodutiva.

Apelou o envolvimento de todas as instituições, manifestando preocupação com o crescimento dos casos de violação sexual de menores e prometeu fazer chegar as preocupações apresentadas pela direcção do Hospital Provincial da Matola ao Executivo, para a devida solução.

“Faremos chegar as vossas preocupações ao Governo para agir o mais rápido possível e trazer soluções para os problemas que apoquentam os utentes do hospital e a comunidade no geral”, disse.

A visita dos deputados da Comissão dos Assuntos Sociais, Género, Tecnologia e Comunicação Social da Assembleia da República enquadra-se no projecto para o Reforço das Competências Técnicas e Funcionais das Instituições Superiores de Controlo (ISC), Parlamentos Nacionais e Sociedade Civil (Pro PALOP-Timor Leste).

O projecto é financiado pela União Europeia, num montante avaliado em cerca de 6.5 milhões de euros, dos quais 6.4 milhões administrados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Inaugurado em Agosto de 2014, actualmente com um total de 400 camas assistidas aproximadamente por 550 funcionários, incluindo o pessoal clínico, o Hospital Provincial da Matola regista como causas da morte doenças como HIV/Sida, malária, tuberculose, anemia e diarreia.