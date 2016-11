NA COMISSÃO MISTA: Retomado hoje diálogo político

É RETOMADO hoje, em Maputo, o diálogo político para a cessação das hostilidades militares em Moçambique, depois de um interregno de duas semanas, de acordo com informação transmitida na altura pelos facilitadores internacionais que procuram buscar entendimento entre o Governo e a Renamo.

Antes da suspensão do diálogo, no passado dia 28 de Outubro, no âmbito dos encontros da comissão mista que prepara o encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, a equipa de mediadores internacionais entregou às partes um pacote de princípios relativos ao processo de descentralização, a ser submetido à Assembleia da República, bem como um roteiro para a abordagem dos restantes pontos da agenda.

As duas partes, segundo os mediadores, comprometeram-se a apresentar uma resposta formal à esta proposta dos mediadores/facilitadores internacionais na ronda de hoje.

Segundo a nota entregue à Imprensa por Mario Raffaelli, coordenador da equipa internacional de mediação, na última sessão da comissão mista a delegação do líder da Renamo apresentou parte da documentação que faltava sobre as suas propostas relativas à questão das Forças de Defesa e Segurança (FDS), um dos pontos de discórdia até ao momento.

Outro ponto em que ainda não há consenso se prende com a exigência do maior partido da oposição de governar em seis províncias onde reivindica vitória nas últimas eleições gerais no país, havidas em 2014.

O Governo exige deste partido que ordene a cessação imediata dos ataques nas zonas centro e norte do país protagonizados pelos homens armados de Afonso Dhlakama. Estes incidentes já causaram vítimas humanas e danos materiais avultados.

O diálogo retoma no formato de encontros bilaterais entre os mediadores e as duas partes e caso sejam produzidos consensos o mesmo evoluirá para encontros em plenário da comissão mista.