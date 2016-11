TRANSACÇÕES ELECTRÓNICAS: Ministro Nhambiu ouvido em sede de comissão da AR

O MINISTRO da Ciência e Tecnológica, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Nhambiu, foi ontem ouvido em sede da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República sobre a proposta de Lei de Transacções Electrónicas.

A Lei, segundo afirmou, pretende regular as transacções electrónicas, o comércio electrónico e sancionar os crimes informáticos. Jorge Nhambiu explicou que ao criar este dispositivo legal o Governo pretende instituir um regime por via do qual passarão a ser regidas, em Moçambique, as transacções electrónicas.

Sublinhou que com a proposta de lei se pretende, igualmente, estabelecer normas próprias que sistematizem as formas de realização das transacções electrónicas e, por consequência, os contratos celebrados através da Internet e que estejam em consonância com as melhores práticas internacionais.

“A presente proposta de lei pretende preencher o vazio existente no que concerne ao comércio electrónico, incluindo a protecção do consumidor, a certificação digital, a regulamentação do domínio mz, a protecção de dados electrónicos pessoais, o Governo electrónico, incluindo a obrigatoriedade de uso de e-mail gov.mz”, disse o ministro.

Acrescentou que a proposta prevê o estabelecimento de mecanismo de assinaturas digitais e certificados digitais, com vista a assegurar que os cidadãos que interagem com instituições do Estado, do sector privado e outro tipo de organizações, através de plataformas electrónicas, estejam protegidos no que concerne ao envio e recepção de informação, garantindo a segurança e confidencialidade, integridade e fiabilidade nas comunicações e transacções electrónicas.

A proposta de Lei das Transacções Electrónicas é referente a todas as transacções que ocorrem dentro do domínio “mz”, que serve para localizar e identificar o conjunto de computadores na Internet, no caso concreto o conjunto de computadores registados em Moçambique na Internet.

Nhambiu sublinhou que, dado que as transacções electrónicas ocorrem usando equipamentos conectados à Internet, é pertinente legislar também o domínio “mz” para facilitar a implementação da proposta, porque as transacções electrónicas são dependentes deste mesmo domínio.

“Concordamos que a proposta de lei é extensa, mas esta foi formulada para servir de base para depois, com o tempo e a dinâmica da nossa sociedade, serem produzidos instrumentos reguladores a ele relacionados nas mais diversas áreas, como telesaúde e telemedicina, banca electrónica, jogos electrónicos, teleducação, etc.”, afirmou.