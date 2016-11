SOBRE DESCENTRALIZAÇÃO: Governo e Renamo respondem à proposta dos mediadores

AS delegações do Governo e da Renamo na comissão mista entregaram ontem, na retoma do diálogo político para a cessação das hostilidades militares em Moçambique, as respectivas respostas à proposta dos mediadores sobre o processo de descentralização que deverá ser submetido à Assembleia da República.

Sem entrar em detalhes, o coordenador dos mediadores, Mario Raffaelli, disse, no fim dos encontros bilaterais de ontem, que resta agora a equipa de mediação internacional analisar as respostas apresentadas pelas duas partes, o que deverá acontecer hoje.

O diálogo retomou ontem com a equipa de mediação internacional a reunir-se, em separado, com as delegações do Governo e a da Renamo.

Os mediadores ou facilitadores internacionais reuniram-se com a delegação do Governo no período da tarde, depois de o terem feito no período da manhã com a Renamo, maior partido da oposição no país.

Após o encontro com as partres, Mario Raffaelli declinou, uma vez mais, revelar o conteúdos tratados, alegando que, segundo foi acordado no âmbito da comissão mista, não há lugar para pronunciamentos quando as reuniões são feitas em separado com as partes.

Segundo acrescentou Raffaelli, num breve contacto informal com a Imprensa, a comissão mista, que prepara o encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para pôr termo às hostilidades militares, só poderá se pronunciar publicamente quando houver um encontro em plenário entre os mediadores, Governo e a Renamo.

Recorda-se que estes encontros bilaterais acontecem duas semanas após um interregno para concertações no seio das duas delegações.

A equipa de mediadores internacionais entregara às partes um pacote de princípios relativos ao processo de descentralização, a ser submetido à Assembleia da República, bem como um roteiro para a abordagem dos restantes pontos da agenda.

O pacote legislativo sobre a descentralização inclui, para além da possibilidade de uma revisão constitucional, alterações às leis das assembleias provinciais e de bases da organização e funcionamento da administração pública, bem como uma proposta de lei das finanças provinciais.

Na última sessão da comissão mista, a delegação do líder da Renamo apresentou parte da documentação que faltava sobre as suas propostas relativas à questão das Forças de Defesa e Segurança (FDS), um dos pontos de discórdia até ao momento.

Outro ponto sobre o qual ainda não há consenso se prende com a exigência do maior partido da oposição de governar em seis províncias onde foi mais votado nas últimas eleições gerais no país, realizadas em 2014.

O Governo, por seu turno, exige deste partido que ordene a cessação imediata dos ataques nas zonas centro e norte do país protagonizados pelos homens armados de Afonso Dhlakama.