CONSIDERA FRELIMO EM MALEMA: Guerra da Renamo visa destruir a economia

O PARTIDO Frelimo no distrito de Malema, província de Nampula, considera que as acções armadas protagonizadas por homens da Renamo, caracterizadas por disparos contra comboios que circulam no corredor de Nacala transportando mercadoria diversa, visam, essencialmente, travar o esforço do Governo de recuperar a economia do país.

De acordo com Lourenço Armando, primeiro secretário do partido no poder em Malema, a Renamo tem a tendência de mover uma guerra contra a economia nacional que, à semelhança de outros países da região, do continente e do mundo, se ressente dos impactos da crise internacional, caracterizada pela redução dos preços das principais matérias-primas, particularmente minérios e produtos agrícolas de exportação para os potenciais mercados.

Em menos de um mês, os homens armados da Renamo atacaram, no posto administrativo de Mutuali, em Malema, três comboios que transportavam carvão mineral de Moatize para o terminal multiuso de Nacala-à-Velha.

“Há ainda quem tenha dúvidas sobre as reais intenções dos ataques que os homens armados liderados por Afonso Dlhakama querem alcançar quando impedem comboios de transportar as nossas riquezas destinadas à exportação?”, questionou Lourenço Armando, acusando a Renamo de orquestrar artimanhas para impedir a arrecadação de receitas e fortalecer a economia.

Disse que Afonso Dhlakama concentra os seus esforços para desacreditar o potencial que o país possui para consolidar a sua posição de plataforma que assegura a logística de escoamento de mercadorias destinadas à exportação, a partir das zonas do interior para o mar, através do porto de Nacala.

O político considera, no entanto, que a população tem o seu espaço de participação na defesa da soberania, através de acções que visam o reforço da unidade nacional, vigilância e denúncia das manobras dos inimigos da paz, tendentes a desestabilizar as comunidades.

Lourenço Armando precisou que a Renamo tenta centrar as suas acções de desestabilização da economia da província de Nampula no distrito de Malema, com o objectivo de criar um clima de medo no seio da população para abandonar a actividade agrícola, que é o seu suporte.

O distrito de Malema é considerado “celeiro” da província de Nampula. Produz-se nesta região culturas alimentares durante todo o ano e faz fronteira com o distrito de Cuamba, na vizinha província do Niassa, também rico em recursos agrícolas.

Recentemente, homens armados da Renamo levaram a cabo ataques armados nos distritos de Maúa, Metarica e Nipepe, onde visaram infra-estruturas governamentais e sociais.