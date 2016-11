FDS firmes na missão de defender a pátria

OS oficiais superiores graduados ontem em diferentes cursos militares no Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza manifestaram perante o Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança a sua prontidão no cumprimento da missão de defesa da pátria.

Em mensagem apresentada na ocasião, os 117 graduados dos quatro cursos comprometeram-se a continuar a cumprir com as suas obrigações constitucionais. Asseguraram que a formação permitiu desenvolver habilidades de saber fazer e as lições apreendidas serão úteis no seu dia-a-dia.

Disseram ao Presidente da República que estão preparados para lidarem com os desafios que lhes esperam, mas afirmam estar prontos a continuar a aprendizagem diária em contacto com a realidade e consideram que o momento foi de maior aprofundamento da unidade nacional.

O empenho levado a cabo por todos os participantes ajudou a superar os constrangimentos encontrados e se mostraram dispostos a continuar a servir a pátria, disseram.

Entretanto, o Presidente da República e Comaandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança disse na ocasião que com os conhecimentos adquiridos, a pátria espera deles novas atitudes na missão de defesa e segurança, sendo que as FDS devem granjear a confiança do povo moçambicano, na qualidade de guardiões da integridade, paz e Estado de Direito Democrático, condição essencial para a concretização da agenda colectiva de desenvolvimento socio-económico.

“Queremos recordar aos oficias graduados que são detentores de conhecimento que constitui a ferramenta de garantia de maior coesão no seio das Forças Armadas e da sociedade no geral. Gostaríamos também de lembrar que como graduados de cursos superiores possuem um recurso para o desenvolvimento das missões que serão incumbidos e já não o farão por acaso, mas sim como resultado da investigação da qual se devem servir de forma metódica, como meio para alcançar os objectivos traçados com reduzida margem de erro”, disse Filipe Nyusi, para quem constitui desafio permanente das FDS a sua capacidade de renovação e adaptação às constantes mudanças do ambiente táctico, operativo e estratégico, incluindo a evolução da arte e ciência militares.

Para o Comandante-Chefe das FDS, os rápidos avanços tecnológicos exigem uma constante actualização das abordagens para uma segurança nacional que responda aos interesses da paz e estabilidade, que são uma outra parte dos desafios colocados às Forças Armadas.

“Ao ministrar estes cursos que formam oficiais impregnados aos novos horizontes sobre a sua missão como membros das Forças de Defesa e Segurança, conscientes da complexidade do contexto político geográfico e estratégico em que devem actuar, o ISEDEF coloca-se na rota do alcance do desiderato de uma paz nacional estável. Consideramos, por isso, que o ISEDEF, como instituição, tem um estudo avançado de defesa e segurança e está no centro da modernização das nossas FDS. Esta característica deve-se ao facto de esta instituição transmitir a experiência acumulada ao longo da história e novos conhecimentos resultantes da pesquisa e desenvolvimento da área da defesa e segurança”, considerou o PR.

Referiu que desde a sua criação, o ISEDEF tem tendência de melhorias no comando e gestão das unidades e órgão de defesa e segurança, onde os oficiais ali formados cumprem diferentes ciclos da sua carreira, pois tiveram a oportunidade de adquirir ferramentas apropriadas.

Porém, impõe-se que este instituto se torne no centro de pensamento estratégico nacional, onde as FDS sintetizem o estudo, análise e pesquisas de modo a adoptar novas abordagens e formular estratégias que aprimorem a defesa da nossa pátria de qualquer ameaça com cada vez maior eficácia e eficiência.