Fundo da Paz estimula combatentes em Sofala

O FUNDO da Paz e Reconciliação Nacional, introduzido no país a partir de Agosto de 2015, já impulsiona grandemente a vida dos veteranos da Luta de Libertação Nacional, combatentes da defesa de soberania e democracia ao nível da província de Sofala, com a criação 135 projectos.

Trata-se de iniciativas ligadas à geração de rendimento, sobretudo no ramo de comércio e agricultura, sendo maioritariamente baseados ao longo da faixa do chamado corredor de desenvolvimento da Beira.

Com efeito, a nova directora dos Combatentes em Sofala, Tereza Minyengu, que recentemente escalou os distritos de Dondo e Nhamatanda, ficou bastante comovida com a execução dos referidos empreendimentos no seu primeiro contacto com o grupo-alvo.

No Dondo, a governante avaliou o projecto de piscicultura do combatente Anselmo Mponda como verdadeiro exemplo no combate à pobreza absoluta e, por conseguinte, mostrou-se disponível em prestar qualquer apoio material e moral que subsequentemente for necessário.

Por isso, Minyengu sensibilizou todo o universo de 14.056 combatentes da província de Sofala a seguir àquele exemplo na identificação das oportunidades para sua sobrevivência, numa altura em que o Governo se preocupa com reajuste do valor de pensões mensais de 800,00 meticais para os desmobilizados na defesa da Soberania e Democracia.

Visivelmente emocionado, Mponda considera-se o primeiro combatente em Sofala que abraçou a criação de peixe em cativeiro de qualidade, nas espécies tilápia e vermelhão, na base de 25 mil alvinos adquiridos na vizinha província de Inhambane, que foram povoadas em cinco dos seis tanques abertos no Dondo.

Empregando seis trabalhadores, este combatente, que também se dedica a agricultura, aviário e fruteira, confessa ter ainda em manga múltiplos projectos de combate a pobreza absoluta, advertindo seus correligionários no sentido de seguir-lhe o exemplo.

Com vista replicar a iniciativa, localmente e não só, o investidor, que é igualmente presidente da Assembleia Municipal do Dondo, afirma estar disponível a fornecer alvinos a outros interessados neste sentido.

Para já, conforme está previsto, a primeira produção do peixe em cativeiro daquele projecto chega ao mercado nesta quadra festiva de Natal e Ano Novo, numa experiência, que segundo Mponda, partiu em Tanzania durante a Luta Armada de Libertação Nacional.

Este, no seu dizer, é um grande projecto em nome dos combatentes que não é fácil que conta com apoio directo tecnicamente prestado pelo Ministério do Mar, Pescas e Aguas Interiores, sendo que a maior dificuldade é a crise financeira na compra de ração para alimentar peixes.

Horácio João