APOIO ÀS VÍTIMAS DE CAPHIRIDZANGE: CNJ lança campanha

O CONSELHO Nacional da Juventude (CNJ) acaba de lançar uma campanha nacional denominada “Estamos Juntos Caphiridzange” que, segundo o seu presidente, Manuel Formiga, constitui um mecanismo pelo qual todos os jovens são exortados a fazer parte do movimento cívico de angariação de apoio, material e financeiro, aos familiares das vítimas e sobreviventes da tragédia ocorrida nesta localidade do distrito de Moatize, em Tete.

O presidente desta agremiação juvenil, Manuel Formiga, disse que foi com profundo pesar e consternação que o Conselho Nacional da Juventude tomou conhecimento no dia 17 do mês em curso da tragédia que se abateu sobre a população da localidade de Caphiridzange, no distrito de Moatize, que causou luto e dor às famílias afectadas e a toda a população moçambicana, no geral.

“O Conselho Nacional da Juventude, plataforma nacional de interlocução entre a juventude e o Governo, solidariza-se com o Governo da província de Tete e com as famílias afectadas e junta-se prontamente aos esforços que já estão sendo envidados pelas entidades governamentais e sociedade civil no geral no sentido de confortar e assistir as vítimas e suas famílias”, disse Formiga.

Revelou que no terreno a juventude já participa no apoio directo aos afectados, prestando a sua solidariedade e conforto às famílias vítimas da tragédia. Segundo afirmou, os apoios (financeiros e géneros alimentares) a ser angariados na campanha serão canalizados ao Governo provincial de Tete.

“Caros jovens, façamos a nossa parte, unamo-nos como uma força motriz e mostremos o nosso gesto humano e vamos ajudar a quem mais precisa neste momento. O seu apoio fará diferença”, afirmou o presidente do Conselho Nacional da Juventude.