PARA SE INTEIRAR DA DESCENTRALIZAÇÃO: Missão parlamentar visita Alemanha

UMA missão da Assembleia da República deverá visitar Alemanha em Fevereiro de 2017, onde vai se inteirar do processo da descentralização e aspectos importantes da democracia neste país europeu.

O facto foi anunciado ontem pela Presidente do Parlamento, Verónica Macamo, no final duma audiência com o embaixador alemão acreditado em Moçambique, Detlev Wolter.

As partes não entraram em pormenores sobre os assuntos abordados na visita de cortesia, mas a presidente do Parlamento disse esperar que haja troca de experiências entre os parlamentos dos dois países no âmbito das boas práticas. O embaixador alemão em Moçambique considerou “uma grande honra” a audiência que lhe foi concedida pela presidente da casa do povo, revelando que na mesma foram tratados assuntos bilaterais, nomeadamente a necessidade do incremento da dinâmica da cooperação entre as instituições parlamentares dos dois países.

Respondendo a uma pergunta de insistência feita por um jornalista, Detlev Wolter afirmou que Moçambique e Alemanha podem trocar experiências sobre a consolidação da democracia e multipartidarismo e na área do federalismo. Acrescentou que o seu país possui muitas experiências no âmbito da descentralização, com particular enfoque na autonomia financeira das comunidades locais, nomeadamente para cidades e autarquias.

Questionado se a recandidatura da Chanceler Angela Markel poderá ditar futuramente o rumo das relações de cooperação existentes entre os dois países, o diplomata referiu-se à visita que o Presidente Filipe Nyusi realizou à Alemanha, em Abril último, onde se encontrou com a chefe do Governo alemão. Detlev Wolter descreveu a visita do Chefe do Estado moçambicano à Alemanha como tendo sido positiva e acrescentou que as relações serão de continuidade da dinâmica da cooperação existente.