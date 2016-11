NO DOMÍNIO DA DEFESA: M’Tumuke destaca relações com a China

O MINISTRO da Defesa Nacional, Atanásio M’Tumuke, destacou esta semana em Maputo as “boas e históricas” relações de cooperação com a República Popular da China, manifestando o desejo de que estas se aprofundem cada vez mais em benefício mútuo.

M’Tumuke fez tal destaque quando recebia no seu gabinete de trabalho o adido de Defesa da China, o Coronel Naval e Aéreo Zhou Chun Lin, que se foi despedir depois de quatro anos de actividade no nosso país.

Na ocasião, o ministro da Defesa começou por enaltecer o trabalho desenvolvido pelo diplomata chinês no fortalecimento das relações de cooperação entre as duas nações, sobretudo no domínio militar, destacando várias acções realizadas até ao momento.

O governante moçambicano historiou a cooperação com a República Popular da China desde a luta de libertação nacional que teve o seu berço no centro de preparação político-militar em Nachingueia, na República da Tanzania, local a partir do qual a China prestou inestimável apoio à guerra que conduziu Moçambique à independência nacional.

“Hoje os desafios são outros e nos exigem outras formas de relacionamento e cooperação na área militar. Durante os quatro anos que o Coronel Naval e Aéreo esteve em Moçambique conseguiu interpretar as missões que o Governo chinês incumbiu para realizar em Moçambique. Durante a vossa estadia em Moçambique concretizámos muitos projectos que definimos em comum, o que nos orgulha bastante”, disse o ministro da Defesa.

O governante moçambicano acrescentou ainda que foi no período da missão do adido da Defesa que hoje termina que se registaram significativos intercâmbios entre as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e o Exército Popular de Libertação da China.

“Trocámos delegações de vários níveis e sectores, formámos quadros das Forças Armadas na República Popular da China e em Moçambique, garantiu-se a assistência militar que engrandeceu as capacidades operativas das FADM. Assim, desejamos que outros programas que não conseguimos concretizar ao longo dos quatro anos de trabalho, consigamos validá-los com o novo adido de Defesa que o Governo da República Popular da China vai destacar para Moçambique”, disse.

Por seu turno, o adido de Defesa, Zhou Chun Lin, agradeceu a forma como o Ministério da Defesa colaborou durante os quatro para a concretização da missão diplomática que o levou à Moçambique.

“Eu sinto que consegui traduzir em actos todas as missões que os meus chefes me incumbiram para Moçambique. Hoje termino a missão com consciência de ter cumprido todas as missões inscritas para o meu mandato. As missões que não conseguimos cumprir há condições criadas para levarmos avante”, disse o Coronel Zhou Chun Lin.

A despedida do diplomata militar foi presenciada pelo Embaixador da República Popular da China em Moçambique Su Jian, membros do Conselho Consultivo do Ministério da Defesa e generais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.