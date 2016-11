AFIRMA ADMINISTRADOR DE MAGUDE: Compromisso é com o bem-estar

O GOVERNO do Distrito de Magude, província de Maputo, coloca como desafio prioritário e urgente a criação de condições para o provimento de serviços básicos de assistência aos cidadãos, concretamente a construção de infra-estruturas de abastecimento de água e saúde, bem como incentivar o incremento da produção.

Depois de longo período de seca e estiagem que assolou a província de Maputo, em geral, e o distrito de Magude, de forma particular, as autoridades estão preocupadas em encontrar meios de assegurar o fornecimento de água e garantir a produção agro-pecuária, aproveitando as boas perspectivas com o início da época chuvosa.

Apesar de não ter caído ainda de forma significativa, a chuva que se registou nos últimos dias está a minimizar os efeitos da seca, que matou centenas de cabeças de gado bovino, mas para o Governo este evento foi uma grande lição para preparar as comunidades e o próprio Executivo a saber viver com as adversidades.

O administrador distrital, Lázaro Bambamba, visitou recentemente os postos administrativos de Motaze e Mahel, onde foi verificar o empenho das comunidades na produção, aferir os trabalhos em curso e avaliar o grau de cumprimento do programa de governação traçado.

Em Motaze, devido à seca prolongada, deixou de funcionar um pequeno sistema de abastecimento de água, afectando centenas de famílias. Com recurso aos fundos do Governo Distrital foi aberto um furo próximo do rio, com uma profundidade de 150 metros, que já está em funcionamento e garante o abastecimento de água com um bom caudal.

Ainda neste posto administrativo, potencial na produção agrícola e de gado bovino, foi construída uma represa e está na fase de finalização a construção de uma feira pecuária que vai facilitar a comercialização de animais, tendo o empreiteiro assegurado que estará concluída dentro de dias, com a colocação da respectiva balança.

“Nesta zona tínhamos um sistema de abastecimento de água que deixou de funcionar devido à estiagem. Neste momento a fonte que construímos está a funcionar provisoriamente, porque ainda não foi entregue, mas é uma mais-valia porque está a assistir a população. Constatámos com satisfação também o envolvimento da população nas actividades produtivas e a acção dos mutuários dos sete milhões envolvidos em diferentes áreas produtivas. Estamos a acarinhar os que estão a devolver o dinheiro e a sensibilizar aqueles que ainda não o fizeram de modo a encorajá-los a trabalhar mais nos seus projectos de modo a garantir o retorno dos investimentos”, disse Bambamba, tendo citado o exemplo de uma mutuária que iniciou com uma banca e agora tem uma mercearia e está a construir um talho.

Já no posto administrativo de Mahel o administrador distrital diz ter ficado com a impressão de que todos têm um sentimento da necessidade de trabalhar para superar todos os obstáculos e o próprio Governo está a acelerar as acções de construção de infra-estruturas sociais.

Com efeito, foi construído em Ketchene um furo multi-uso para o fornecimento de água potável à população, rega e abeberamento do gado, o que está a galvanizar a vida dos cidadãos, que estão a apostar na produção de hortícolas comercializadas em diferentes pontos do distrito.