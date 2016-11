Maxixe entre avanços e desafios

A CELEBRAÇÃO, na última sexta-feira, dos 44 anos da elevação da Maxixe à categoria de cidade, se transformou num momento de reflexão sobre as soluções dos inúmeros problemas que preocupam os cidadãos.

São desafios que se colocam pela frente para tornar a segunda maior cidade da província e considerada capital económica de Inhambane num lugar aprazível, a contar pela sua privilegiada localização nas margens da baía do Índico, mas que enfrenta inúmeros problemas da sua história, ainda que se reconheça alguns avanços.

Se por um lado a edilidade se vangloria por ter atingido 90 por cento da taxa de cobertura de abastecimento de água nos 17 bairros e a rede eléctrica em franca expansão, a cidade se ressente da falta de vias de acesso transitáveis, com o comércio informal a condicionar a movimentação de pessoas e viaturas.

Estes continuam a ocupar as ruas, bermas e passeios. Na área de urbanização o fenómeno da venda de terrenos virou uma fonte privilegiada de rendimento para algumas famílias.

EMPRESÁRIOS CONGRATULAM E SUGEREM

O Conselho Empresarial da Província de Inhambane (CEPI) manifestou durante as festividades a sua satisfação pelos avanços que estão a ser assinalados na esfera do desenvolvimento socio-económico, a julgar pelos resultados alcançados e os projectos em curso.

O presidente do CEPI, Mahomed Osman, destacou na ocasião a consensualização da nova tabela do IPRA, revisão das taxas por actividade económica, estabelecimento de novas vias e linhas para transporte semicolectivo de passageiros ligando vários bairros da cidade e a construção de um terminal interprovincial de transportes como sinais positivos de que as autoridades estão comprometidas com a causa dos munícipes.

Destacou ainda a pavimentação de algumas ruas, a celeridade que se verifica no atendimento dos cidadãos nos guichés do Conselho Municipal, sobretudo na tramitação de processos de investimento, entre outras actividades que muito contribuem para uma gestão criteriosa da coisa pública.

Porém, é de opinião que as autoridades da cidade da Maxixe precisam de trabalhar ainda mais para estancar o roubo de viaturas e prática de outros crimes hediondos, caracterizados por assaltos a estabelecimentos comerciais e assassinato de pessoas, actos que colocam a urbe numa instabilidade quase permanente.

Somente desta maneira se pode continuar a registar um crescimento económico assinalável rumo ao progresso que se deseja para todos os munícipes se sentirem seguros e dispostos a investir.

“No sector do turismo, por exemplo, urge impor regras e ordem aos praticantes da cozinha móvel e barracas, porque além de praticarem uma concorrência desleal aos estabelecimentos hoteleiros formais com licenças em dia há também um autêntico atentado à saúde pública devido à maneira pouco higiénica em que são confeccionadas e vendidas as refeições, o que coloca em risco os consumidores”, indicou Mohomed Osman.

O empresário aponta igualmente a importância da expansão das áreas para a prática das actividades económicas formais e informais, a expansão do parque industrial e investimento público na produção de comida e no aproveitamento da cintura verde muito fértil para a cultura de hortícolas.

Sugere que seja adoptado um regulamento específico para a circulação de viaturas pesadas no interior da cidade e a criação de locais apropriados para venda de mariscos, roupa usada e comida, com o objectivo de descongestionar as ruas, bermas e passeios que são disputados pelos vendedores ambulantes, transeuntes e viaturas.

“Tal como foi instituída a quinta-feira como dia de trocas comerciais no mercado local, a chamada feira municipal, a edilidade deve também encontrar um lugar para a venda de mariscos, uma vez que não existe um mercado de peixe, como acontece noutros lugares costeiros. Neste momento as ruas da Maxixe já se mostram pequenas para o crescimento galopante do parque automóvel, situação agravada pela circulação de pessoas e a prática do negócio informal em lugares impróprios”, rematou a fonte, tendo prometido a colaboração dos agentes económicos com os órgãos municipais na busca de soluções para muitos problemas que ainda continuam a constituir obstáculo para o progresso da cidade.

MUITO AINDA POR FAZER

Os avanços que a cidade da Maxixe regista no crescimento económico foram também enaltecidos pelo administrador do distrito, João Muchine, para quem a urbe está a trilhar caminhos promissores rumo à modernização e desenvolvimento.

Não obstante as realizações que satisfazem os munícipes, há ainda um longo e sinuoso caminho para se atingir o bem-estar que se almeja para todos, mas deixou claro que para isso ser atingido é preciso que todos trabalhem na mesma direcção e unidos.

Chamou atenção aos órgãos autárquicos para melhorarem o abastecimento de água, pois, segundo disse, embora a expansão seja uma realidade por todos bairros há o problema da baixa pressão nas zonas altas.

“O alargamento da base tributária através de pagamento de impostos precisa de ser melhorado e o aproveitamento da cintura verde para a produção de hortícolas para abastecer o mercado local todo ano ainda está longe de atingir o ideal. É necessário mobilizar os munícipes para se engajarem na produção para minimizar o recurso a outros pontos da província para abastecer em hortícolas o mercado local”, apontou João Muchine.

Entretanto, aquele dirigente reconheceu o trabalho que o Conselho Municipal vem desempenhando, sobretudo na abertura e pavimentação de novas ruas, o que permite melhor circulação de pessoas e bens, o apetrechamento de escolas com novas carteiras, edificação de novas unidades sanitárias, entre outras actividades.

A CONTRIBUIÇÃO DE TODOS É FUNDAMENTAL

O presidente do Conselho Municipal da Maxixe, Simão Rafael, considera que a cidade precisa do envolvimento de todos para resolver os problemas que emperam no crescimento económico que se pretende.

Segundo ele, a implementação de uma governação participativa e inclusiva abriu um espaço para o diálogo com os munícipes, visando buscar ideias para melhorar o desempenho da instituição.

“Todas quintas-feiras eu, como presidente do município, fico à disposição na Secretaria dos Serviços Urbanos para dialogar e despachar o expediente que tem a ver com gestão do solo urbano. Atendo o público sem ser necessário marcar audiência. Estamos a sensibilizar as comunidades para nos deixarem abrir novas ruas para permitir a livre circulação de pessoas e bens”, indicou o edil.

Em resposta a algumas questões levantadas pelos empresários, o “premier” da Maxixe assegurou que no próximo ano será construído um mercado grossista no bairro Bato, que visa descongestionar as esquinas ocupadas pelos vendedores informais.

“Reconhecemos a contribuição do negócio informal, não só como fonte de rendimento de muitas famílias, mas também como contribuinte para os cofres do Estado, daí que queremos criar melhores condições para a prática da actividade. Construímos alpendres mas ainda temos muitos vendedores sem espaço, daí que queremos trabalhar um pouco mais”, disse Rafael, justificando a lentidão que se verifica na abertura de vias com os custos que a pavimentação de estradas representa, actividade que é feita de acordo com as capacidades financeiras locais.

“Financiamos a reabilitação da baixa de Macuamene para a produção de hortícola, intervimos na recuperação do sistema de frio do Hospital Rural de Chicuque e no Centro de Saúde da Cidade. Estamos em todas áreas e o nosso apelo é que os munícipes, principais actores e destinatários destas conquistas, não só devem participar, mas também são chamados a cumprir com o disposto nas posturas camarárias para o crescimento harmonioso da nossa urbe”, pediu Simão Rafael.