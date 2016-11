TRANSACÇÕES ELECTRÓNICAS: Deputados aprovam a lei na especialidade

A ASSEMBLEIA da República aprovou ontem, por consenso, na especialidade, a Lei sobre Transacções Electrónicas, submetida pelo Governo, que tem como objectivo controlar as acções electrónicas que ocorrem em todas as esferas da sociedade.

Conceita Sortane, presidente da Comissão dos Assuntos Sociais, Género, Tecnologia e Comunicação Social, disse que na lei foram acolhidas todas as contribuições produzidas durante os debates no plenário e foram feitas as emendas necessárias.

Com o massivo uso das tecnologia de informação e comunicação (TICs) verificou-se a entrada no circuito tecnológico de muitas plataformas que oferecem múltiplos serviços, abrindo igualmente caminho para novas práticas criminosas que requeriam a adopção de legislação própria para o seu controlo.

O Executivo viu igualmente que havia necessidade de regular as práticas tecnológicas em diferentes serviços, como o bancário, os comerciais e outras prestações, devendo ser criada, ao abrigo desta lei, uma entidade reguladora e for estabelecida a utilização do domínio “mz”.

Na Administração Pública é obrigatória a troca de mensagens através do endereço electrónico com a terminação “gov.net” e o Governo deverá, através de um decreto específico, regular a implementação gradual da medida.

De acordo com a proposta apresentada ao Parlamento, a tendência de crescimento da adopção e uso das TICs pela sociedade moçambicana é consequência directa da implementação das políticas e estratégias do Governo nesta área desde 1990, com rápidas transformações e desenvolvimento tecnológico.

Houve a partir dessa altura a introdução massiva de novos e diversificados dispositivos electrónicos e serviços de comunicação de dados com impacto nas mais diversas áreas sociais e económicas, o que deu lugar ao surgimento de muitas iniciativas de lei nesse sentido.

Moçambique tem a Política de Informática desde 2000 e a estratégia da sua implementação desde 2002, enquanto a estratégia do Governo Electrónico existe desde 2006. Em 2007 foi introduzida a estratégia de telecomunicações e o quadro de interoperabilidade em 2009.

Já em 2014 foi introduzida a estratégia de migração da televisão analógica para televisão digital e recentemente a Lei das Telecomunicações foi revista e aprovada pela Assembleia da República.

Todos acreditam que a lei aprovada ontem vai trazer revoluções e responsabilidades na utilização das tecnologias de informação e os deputados entendem que a sua aprovação coloca Moçambique em conformidade com protocolos internacionais, como a Convenção de Budapeste sobre Crimes Cibernéticos de 2001.

Alinha também com a Lei-Modelo da SADC sobre crimes de informática e cibernéticos de 2013, que estabelece um quadro de cooperação internacional no combate aos complexos crimes cometidos virtualmente no espaço cibernético, pelo que este dispositivo veio preencher esse vazio que existia.

Contudo, chamam atenção da responsabilidade na implementação desta lei porque, no seu entender, vai exigir maior rigor nas entidades públicas e seus agentes no que diz respeito à utilização do domínio “.mz” nas comunicações de documentos oficiais, com particular atenção para os documentos classificados nos termos da lei em vigor sobre o segredo de Estado

Entretanto, a Assembleia da República apreciou e debateu ainda ontem a informação da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, que solicitou o alargamento do seu mandato para Dezembro do próximo ano, para dar tempo à conclusão do seu trabalho de revisão do Código de Execução de Penas Privativas e Não Privativas.

Esta comissão entende que precisa de mais tempo no sentido de prosseguir com o trabalho de auscultação de mais actores e harmonização das diferentes contribuições e legislações que permitam produzir melhores resultados.