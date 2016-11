VISTO POR BRAZÃO MAZULA: O papel da rádio na promoção da paz

A RÁDIO é chamada a desempenhar um papel de intercomunicador entre os actores políticos para a construção da paz e interligar o cidadão e o Estado para o mesmo efeito.

Esta visão foi defendida pelo Professor Catedrático Brazão Mazula, no decurso de uma palestra que na última terça-feira proferiu no auditório da Rádio Moçambique, subordinada ao tema “O Papel da Rádio na Promoção da Democracia”.

Segundo disse, neste momento de conflito, em que precisamos da paz e alegria, os meios de comunicação social e a rádio, em particular, são chamados a dar a sua contribuição para a restauração da ordem democrática no país.

A propósito, Brazão Mazula enalteceu o papel da rádio na transmissão em directo das sessões da Assembleia da República, indicando que tal permite ao cidadão acompanhar o trabalho dos parlamentares. No entanto, conforme assinalou, a rádio podia tomar outras iniciativas mais profundas para outros acontecimentos.

“Esta capacidade de colocar os actores a intercomunicar a todos os níveis e para diferentes esferas económicas, sociais e políticas contribui para a educação da sociedade”, disse Brazão Mazula, para quem há programas que deveriam ser mais profundos, como ensinar o uso correcto da língua portuguesa porque, conforme assinalou, se o país adoptou o Português como língua oficial, “temos que falar bem, o mesmo que acontece com as línguas nacionais, e a rádio é um grande difusor das línguas e deve investir no seu bom uso”.

Para aquele académico, a democracia significa conhecimento, sendo que os órgãos de comunicação social desempenham um papel de informação alternativa em que o cidadão pode conhecer determinados procedimentos. Congratulou-se pelo facto de, no caso concreto, a Rádio Moçambique estar a transmitir as suas emissões 24 horas por dia, conseguindo, desta forma, manter o cidadão e o Estado em permanente comunicação.

Na sua explanação, Mazula disse que os meios de comunicação social devem ter sempre em consideração as potencialidades da juventude e das mulheres, pois, de acordo com as suas palavras, o jovem obriga sempre a pensar no futuro.

Relativamente à mulher, como sujeito, disse que deve haver um grande exercício de desmentalizar as mentes masculinas de que ela é sujeito secundário e desfeminizar as mentes femininas de pensarem que agora que se fala do género as atenções devem estar viradas somente para elas.

A DEMOCRACIA EM MOÇAMBIQUE

Falando perante jornalistas, estudantes, docentes e representantes de diversos segmentos da sociedade que acorreram ao Auditório da Rádio Moçambique, Brazão Mazula definiu a democracia em Moçambique como a capacidade e a oportunidade de convivência dos cidadãos, as instituições e o Estado como actores principais no país.

Mazula considera o cidadão como actor principal porque, de acordo com as suas palavras, na sua ausência não se pode fazer democracia e nem pode haver Estado ou instituições. Na sua opinião, nada pode acontecer sem o cidadão como indivíduo físico, biológico e social.

Conforme defendeu, sem o cidadão não pode haver eleições, candidatos a Presidente da República ou de município ou a deputado. São estes que, conforme assinalou, vão à procura do cidadão e não este a eles.

“Significa que o cidadão é importante numa nação. Não é por acaso que a família se alegra quando uma mulher vai dar à luz, porque vem mais um membro da família. No entanto, a preocupação aumenta em saber em que condições a criança vai nascer”, disse, apontando as organizações sociais como instituições colectivas como actores a ter em conta.

A propósito, Brazão Mazula disse que o cidadão tem voz própria, havendo, no entanto, situações que singularmente não pode resolver e, desta forma, se organiza em colectivo como em escolas, cooperativas, sindicatos, bancos, igrejas, partidos políticos e outras instituições sociais que têm objectivos a atingir.

São instituições, conforme assinalou, que ajudam a resolver os seus problemas ou atender as suas necessidades e são importantes de uma forma colectiva quanto é importante o cidadão de uma forma singular.

“Mas o grande papel das instituições é estar no meio entre o cidadão e o terceiro actor, que é o Estado. O Estado é a forma mais organizada da sociedade para atender as necessidades do cidadão e este só o é quando atende ao cidadão e quando não atende ao cidadão deixa de ser Estado”, disse Brazão Mazula, indicando ser por essa razão que encontramos regimes absolutos e ditadores que fogem do objectivo central de atender ao cidadão e passam a atender determinada pessoa ou então ao sistema.

A IMPORTÂNCIA DA RÁDIO

Para Brazão Mazula, a rádio é uma instituição com determinadas dimensões que devem ser observadas no desempenho das suas funções de comunicar. Segundo disse, ela serve ao cidadão como Homem e só é importante porque serve a este Homem que tem as suas aspirações e desejos como animal racional com sensibilidades.

Conforme deixou claro, pode acontecer que a rádio, de forma geral, em todo o país, sirva ao Homem e assuma esta dimensão antropológica, mas uma delegação não fazer, sendo o papel dos gestores garantir que cumpra o seu papel de se fazer sempre presente em todo o país.

Aqui se enquadra também a questão cultural e, neste campo, segundo Mazula, a rádio está a dar paços importantes quando tem estúdios de gravação de música que é uma dimensão cultural e também a rádio está a fazer a promoção das línguas nacionais e seus valores.

“Tem também a dimensão de conhecimento que é o objectivo principal de um meio de comunicação e, neste caso, a Rádio Moçambique, porque não se trata de informar qualquer coisa ou colocar qualquer coisa no ar, mas de transmitir conhecimento. Nem todos temos a possibilidade de ter acesso aos meios tecnológicos em que a globalização nos dá uma chuva de informação, mas a rádio continua a ser um meio de comunicação privilegiado”, disse Brazão Mazula.

Acrescentou que em qualquer parte do país o cidadão quer ouvir um conhecimento, o que obriga os técnicos da rádio a uma permanente actualização para que possam transmitir e informar com profundo conhecimento. Considerou que a rádio é uma universidade aberta com várias faculdades que informam sobre economia, agricultura, justiça, religião, línguas, recursos minerais e todo o conhecimento.

Referiu que mesmo nas relações entre os partidos políticos o cidadão fica a saber através da rádio, o que implica que a formação de técnicos da rádio tem que ser permanente e a Rádio Moçambique tem registado avanços significativos neste sentido, mas é preciso continuar a formação contínua.

“O conhecimento deve ser algo fundamentado e não reproduzir apenas aquilo que ouviu, o que exige uma capacidade de investigação porque ninguém aceita receber uma informação que não é resultado de uma investigação séria”, disse assinalando que, de uma forma geral, os jornalistas devem ser investigadores para que a informação que transmitem ao público seja fiável.

Para Brazão Mazula, a rádio como instituição de interligação entre o cidadão e o Estado deve levar correctamente a mensagem do cidadão ao Estado e vice-versa, daí que informar exige investigação e a própria investigação exige paciência sem pressa de lançar a notícia porque mais tarde vai se descobrir que a informação ainda não estava completa.

Disse haver três vícios que se podem cometer nesta dimensão que é a informação a menos que chamou de sub-informação, em que a pessoa tira uma parte que acha que não é boa ou vai prejudicar a alguém, a um grupo ou aquele que lhe mandou e assim fica uma informação com uma manipulação negativa.

“Também temos a sobre informação em que se informa com para além daquilo que é verdade e o terceiro vício é a informação falsa, pseudo informação que desfigura o órgão de informação e muito menos contribui para a democracia porque exige a verdade”, disse Brazão Mazula que igualmente falou de uma terceira dimensão, a histórica tendo em consideração que estamos num país em que temos muita informação mas nem todos sabem ler e escrever mas têm na rádio o único meio de uma comunicação que transmite a história.

“O cidadão precisa da rádio e deve se informar da história mesmo doendo. Mas não se deve inventar o que não aconteceu havendo necessidade de transmitir fielmente os factos do país”, disse Mazula acrescentando que num mundo globalizado, a informação nos leva a conhecer os factos que acontecem nos outros países e levamos o que acontece em Moçambique para outros lugares.

Tomou como exemplo a tragédia que ocorreu em Tete e que foi transmitida não só em Moçambique mas para o mundo inteiro.

Na sua dissertação, Mazula falou da dimensão psicológica que os órgãos de informação e, em particular, a rádio transmitem, o que tem a ver com emoções e sentimento ou dignidade.

“Quando vamos a Europa ou América e queremos ouvir notícias de África só nos transmitem a imagem de uma criança negra com barriga grande. África desnutrida, esquelética e pobre. É verdade que temos estas situações mas África não é só tristeza, é também alegria e Moçambique é alegria que deve ser transmitida”, disse Brazão Mazula assinalando que, muitas vezes, dizemos que a notícia é boa quando relata factos negativos mas também deve transmitir alegria, esta dimensão psicológica que une o povo de todo o país.

Na ocasião, considerou a democracia de alegria do que tristezas, importando saber em que medida é que a rádio transmite mais alegria do que a tristeza. Mazula disse que na dimensão comunicativa e dialogante a rádio é um meio que coloca os cidadãos em comunicação entre si, mesmo na resolução de conflitos ou na transmissão de alegrias e tem um papel de intercomunicação.

“Quando falamos da interacção entre os três actores vem desaguar nisto, em que temos a democracia como oportunidade e capacidade de seu posicionamento, de colocar em comunicação entre si”, disse assinalando que o Estado precisa da rádio para chegar às instituições e ao cidadão, o cidadão precisa da rádio para chegar às instituições e ao Estado e as instituições precisam da rádio para chegar ao Estado e ao cidadão, assim como os partidos políticos precisam da rádio para chegar ao cidadão e ao Estado.

“Se a rádio começa a discriminar uns em benefício de outros não estará a servir a democracia”, considerou.