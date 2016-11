Moçambique e Vietname acordam formação de polícias

MOÇAMBIQUE e Vietname acordaram aprofundar cooperação na área da formacão de docentes na área da Polícia, com enfoque para a preservação do meio ambiente, prevenção e combate ao tráfico de drogas e investigação criminal.

O acordo nesse sentido foi assinado há dias pelos ministros do Interior dos dois países, nomeadamente, Jaime Basílio Monteiro e To Lam, no quadro da visita que o governante moçambicano efectua àquele país asiático.

O mesmo enquadra-se nas excelentes relações de amizade e cooperação existentes entre a República de Moçambique e a República Socialista do Vietname, no domínio da segurança pública.

O acordo foi firmado pouco depois do ministro moçambicano ter visitado a Academia da Polícia do Vietname. Na ocasião, Jaime Basílio Monteiro inteirou-se da organização e funcionamento daquele estabelecimento do Ensino Superior da Polícia.

Assim, a Academia de Ciências Policiais de Moçambique (ACIPOL) e a sua congénere do Vietname deverão trabalhar na operacionalização da cooperação pretendida entre os dois ministérios.

Aliás, José Mandra, Reitor da ACIPOL, que integra a comitiva do MINT, reconheceu que a vasta experiência daquele estabelecimento de ensino, do qual espera uma parceria mútua, será determinante para alavancar a formação que vem sendo ministrada em Moçambique. Desta feita, as duas academias vão apostar na especialização e doutoramento dos docentes para melhor responder aos desafios impostos.