ÓRGÃOS DE INFORMAÇÃO PÚBLICOS E PRIVADOS: Há violação de direitos

HÁ problemas graves de violação da legislação laboral, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, em alguns órgãos de comunicação social públicos e privados, segundo constatação feita no workshop de capacitação de secretários provinciais e dirigentes sindicais da zona sul filiados ao Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), que ontem terminou em Maputo.

Tratou-se dum seminário de capacitação, promovido pelo SNJ em parceria com a Federação Internacional de Jornalistas (FIJ), em matérias de sindicalismo, acordos colectivos, processos de negociação e conflitos laborais e liberdade de associativismo, e separação de poderes entre os órgãos de gestão e os órgãos sociais.

No sector público de comunicação social há, em alguma empresa, o problema da falta de clareza sobre o regime de gestão de recursos humanos aplicável, de tal forma que, por dualidade de critério e quando é conveniente, os seus trabalhadores são regidos pela Lei do Trabalho vigente e pelo Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado.

Foi dito na ocasião e a título de exemplo que quando essa empresa pretende aposentar os seus trabalhadores recorre à Lei do Trabalho e não ao Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, depois que foi transformada em pública.

No privado, os donos ou gestores de algumas empresas jornalísticas não aceitam a sindicalização dos seus trabalhadores, chegando mesmo ao ponto de vedar visitas que o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas pretenda realizar nessas empresas. A única, dentre várias empresas privadas de comunicação social, que consente a sindicalização dos seus trabalhadores é a MediaCoop.

Paradoxalmente, algumas dessas empresas chegam a solicitar ao Sindicato a legalização do acto de expulsão de trabalhadores (jornalistas) quando estes hajam cometido uma determinada infracção, o que não procede justamente por não serem membros do SNJ. Foi citado o caso do jornalista Fernando Bismarque, agora porta-voz da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, cuja entidade patronal na altura do exercício da profissão solicitou ao Sindicato Nacional de Jornalistas um parecer para o despedir na sequência da sua filiação àquele partido.

No seu parecer, o SNJ informou à empresa que Fernando Bismarque podia ser reorientado no órgão de informação em que exercia as suas funções, enquanto durasse o mandato de deputado, o que, entretanto, não foi acatado. Os participantes do workshop lamentaram que alguns dos donos ou proprietários dessas empresas ou órgãos de comunicação social tenham sido jornalistas e membros de órgãos sindicais.

As anomalias no sector privado de comunicação social chegam mesmo a atingir às raias do incrível, ao ponto de os seus profissionais chegarem a trabalhar para além das horas legalmente estipuladas por dia, muitas vezes em condições deploráveis, manifestadas em falta de transporte, entre outras irregularidades. Algumas dessas empresas, e actualmente em nome da crise económica que abala o país, decidiram pelo não pagamento de folgas ou a supressão unilateral deste direito sem observância do princípio de irredutibilidade preconizado na Lei do Trabalho ou no mínimo por acordo mútuo entre as partes ou usando uma elementar e recomendável técnica aplicada na gestão e liderança, que é a comunicação.

Os trabalhadores que viram este direito suspenso ou retirado pura e simplesmente não sabem quando é que os seus direitos serão repostos, justamente porque não são informados sobre as perspectivas de desenvolvimento das empresas onde trabalham, os comités sindicais locais não são envolvidos no processo de elaboração, quer de regulamentos internos, quer de tomada de grandes decisões que mexem com a massa laboral e com as mudanças que se pretendem operar.

Sempre que se aproximam os períodos de fazer valer os princípios estabelecidos nos regulamentos internos, mormente sobre a progressão nas carreiras profissionais, o patronato de algumas dessas empresas privadas opta por adiar a sua implementação, sob a alegação de estar no processo de revisão que, em alguns casos, leva um tempo imprevisível.

O inspector-geral do Trabalho, Joaquim Siúta, que abordou o tema “sindicalismo, acordos colectivos, processos de negociação e conflitos laborais”, socorrendo-se da lei, explicou, entre outras coisas, que a liberdade sindical é uma qualidade, cujo exercício não pode ser impedido. A liberdade sindical está convencionada num instrumento internacional a que Moçambique aderiu, sendo as associações profissionais ou sindicais independentes dos estados, religiões, patronato e partidos políticos.

Segundo Joaquim Siúta, o mais importante a reter é que Moçambique é um país de leis, alguma das quais estabeleceu os princípios para o funcionamento dos sindicatos e que devem ser observados e respeitados. Aliás, disse, as organizações sindicais são criadas sem prévia autorização dos empregadores, porque já consentidas por lei.

O inspector-geral do Trabalho referiu-se ao artigo 73 da Lei do Trabalho, disposição que estabelece o princípio da irredutibilidade, segundo o qual as condições de trabalho podem ser modificadas por acordo entre as partes (patronato e empregado), desde que as mesmas visam contribuir para o melhoramento da empresa. Afirmou que qualquer modificação ou alteração que a empresa pretenda efectuar deve ser ouvido o comité sindical, a exemplo da revisão dos regulamentos internos.

A revisão ou alteração dos regulamentos internos das empresas não deve impedir a progressão do trabalhador. No mínimo, ao trabalhador é atribuído um bónus, o da antiguidade. Joaquim Siúta falou do direito à greve, afirmando que existem regras a serem observadas.

A decisão pela realização duma greve laboral é da competência dos órgãos sindicais, depois de votada em assembleia-geral por um mínimo de 20 por cento dos seus membros, a favor. Disse que a greve só pode ter lugar quando houver graves violações dos direitos dos trabalhadores é a expressão mais alta da rotura das relações laborais.

Salientou que as partes conflictantes devem pautar sempre por consultas permanentes e definição dos serviços mínimos, sempre que for observada uma greve. Na prestação dos serviços mínimos, não podem ser envolvidos os dirigentes sindicais.

Sobre a carga horária, o inspector-geral do Trabalho afirmou que mesmo que o trabalhador seja compensado pela empresa, ele não pode estar constantemente sujeito a uma jornada de mais de oito horas diárias, por ser fatigante.

Na discussão do tema, foram ainda levantadas pelos participantes questões relativas ao seguro de vida, carteira profissional do jornalista, entre outros assuntos preocupantes. Sobre a carteira profissional, o secretário-geral do SNJ, Eduardo Constantino, informou que aquilo que cabia ao Sindicato fazer já foi feito, referindo-se, nomeadamente, à aprovação do respectivo regulamento e do estatuto do jornalista.

Disse que o estatuto do jornalista tem que ser transformado em lei e o mesmo já foi encaminhado ao Conselho de Ministros para os devidos efeitos. Segundo Eduardo Constantino, enquanto não for institucionalizada a carteira profissional, a ética e deontologia profissional continuarão a ser violados.

O secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas disse que o desafio é fazer com que os empregadores não olhem para os sindicalistas como sinónimo de greve ou gente confusa, mas sim entidades que representam os interesses dos trabalhadores.

RESPEITO PELA DIFERENÇA: BASE PARA AS LIBERDADES

ORADOR do tema “Liberdade de associativismo e separação de poderes entre os órgãos de gestão e os órgãos sociais”, Santos Simione referiu-se à associação dos engraxadores como tendo sido uma das primeiras organizações a ser reconhecida no período colonial, justamente porque era vista como sendo pacífica.

Com a abertura ao pluralismo político, o número de associações no país aumentou consideravelmente e as liberdades dos cidadãos também foram ampliadas. As associações, porém, não podem atentar contra a ordem instituída, ou seja o seu objectivo não poder ferir a lei.

No debate do tema, foram suscitadas várias questões e Santos Simione disse, entre outras coisas, que os hábitos e costumes não devem ser motivo suficiente para impedir pessoas do direito à associação, no quadro dos direitos humanos universais. Disse ser necessário desarmar as mentes para se aceitar algumas realidades, muitas vezes que não dependem da vontade dos indivíduos.

Defendeu que os profissionais da comunicação social têm um papel fundamental a desempenhar no questionamento dos hábitos e costumes que atentam os direitos humanos universais.

Desafios exigem solidariedade

A REPRESENTANTE dos escritórios da Federação Internacional de Jornalistas em África no seminário, Sokhna Dia, considerou as questões suscitadas nos debates como sendo críticas e que afectam o trabalho dos jornalistas e sindicalistas.

“Como todos vocês sabem, o nosso trabalho como jornalistas e sindicalistas continua a enfrentar sérios desafios que exigem a nossa atenção imediata, compromisso e solidariedade. Apesar de se ter registado alguns ganhos significativos nos últimos anos, a liberdade de associação dos jornalistas continua a ser uma preocupação séria para todos nós”, disse, acrescentando que a FIJ toma como prioritárias as questões sobre a liberdade de associação e sindicalismo no Continente Africano.

Segundo afirmou, os sindicatos devem ser capazes de defender o direito e o interesse dos seus membros. Para Sokhna Dia, é triste constatar que a maioria das convenções colectivas que foram assinadas em muitas partes do continente, incluindo as da região da África Austral, estejam a ser gravemente violadas pelos empregadores do sector dos mídia.

A maioria destes empregadores faz enormes lucros, mas continuam a pagar salários desprezíveis e de fome aos jornalistas. São métodos cruéis de exploração que, segundo a representante da Federação Internacional de Jornalistas, são totalmente inaceitáveis.

“A FIJ acredita firmemente que um jornalismo de qualidade só pode ser alcançado se os jornalistas recebem salários dignos e a sua segurança for garantida”, disse.

Com base nestas questões fundamentais, indicou, a FIJ iniciou, em 2014, um novo programa sobre liberdade sindical e direito do trabalho, no âmbito do projecto denominado “sindicato para o sindicato 2014-2016”.

Até agora, seminários de formação sobre liberdade sindical e direito do trabalho têm sido realizados em dezenas de países do continente. Mais de 100 jornalistas foram capacitados em questões sobre negociação colectiva, organização sindical e contratos e desenvolvimento sindical.

Entretanto, o secretário-geral do SNJ afirmou que seminários de formação idênticos terão lugar no mês de Dezembro, na região centro, e em Janeiro, na zona norte do país.