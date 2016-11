MORTE DE FIDEL CASTRO: PR recorda papel do líder cubano

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou sábado uma mensagem de condolências ao seu homólogo cubano, Raúl Castro, pela morte do antigo Presidente da República de Cuba, Fidel Castro.

Na mensagem, o Chefe do Estado afirma que foi com grande pesar e consternação que o Governo e o povo moçambicano tomaram conhecimento do desaparecimento físico, no dia 25 de Novembro, do comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, antigo Presidente da República de Cuba e líder da revolução cubana.

“Neste momento de tristeza e dor, permita-nos apresentar a si, Senhor Presidente, e através de si, ao Governo e ao heróico povo irmão de Cuba as nossas mais profundas condolências pela perda de um dos maiores ícones políticos dos nossos tempos, cuja projecção e reconhecimento vai para além de Cuba e estende-se para o mundo inteiro e para toda a humanidade. Curvamo-nos perante a figura do comandante Fidel Castro, pelo seu inestimável e incansável combate pela paz mundial, estabilidade e independência e igualdade soberana entre os povos, em particular na África Austral”, afirma Filipe Jacinto Nyusi.

O Presidente da República assegura, na mensagem, que em Moçambique o incomensurável e indelével contributo de Fidel Castro pela causa da independência, bem-estar e progresso social, pelos valores da amizade e solidariedade entre os povos moçambicano e cubano, representa um legado que sempre será valorizado e transmitido às futuras gerações.

“Neste momento particular em que rendemos a nossa singela e sentida homenagem ao comandante Fidel Castro, queremos reiterar a si, Senhor Presidente, a nossa disponibilidade para juntos seguirmos trabalhando para que as relações bilaterais entre Moçambique e Cuba continuem sendo exemplares, cada vez mais sólidas e de amizade genuína e benefícios mútuos. Queira aceitar, Senhor Presidente, os meus mais calorosos cumprimentos da nossa mais elevada estima e consideração”, conclui a mensagem do Chefe do Estado.