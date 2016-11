A CIDADÃOS DE MOÇAMBIQUE: RAS anula nacionalidade obtida fraudulentamente

O GOVERNO da África do Sul está a anular a nacionalidade sul-africana a cidadãos moçambicanos que não consigam provar a legalidade do processo que culminou com a sua obtenção.

Segundo Damasco Mathe, cônsul-geral de Moçambique em Joanesburgo, com o processo de mudança do bilhete de identidade analógico para biométrico muitos moçambicanos não estão a conseguir provar, com documentação oficial, como é que obtiveram a nacionalidade sul-africana. Nos arquivos de identificação civil não constam muitos dos processos destes naturalizados, facto que leva as autoridades da África do Sul a lhes retirar esta qualidade.

Ele explicou que quando se vai ao sistema nem toda gente tem os processos da sua naturalização, o que significa que no processo de naturalização estes cidadãos terão optado por actos ilícitos. “Tendo em conta que há obrigatoriedade de provar como se obteve a nacionalidade, muitos não o conseguem fazer porque usaram vias menos recomendáveis" - explicou.

Outra forma que está a ser usada pelas autoridades sul-africanas para obrigar as pessoas a provarem a legalidade da sua naturalidade é através da apresentação de provas documentais da escola onde frequentaram o ensino na África do Sul, o que também não está a ser fácil, uma vez que não frequentaram nenhum estabelecimento de ensino neste país.

Também tem sido usado o mecanismo de controlar o movimento fronteiriço feito pelos visados, isto é se eles têm ou não estado a viajar, com frequência, para o nosso país e quase que no mesmo período do ano, concretamente em Dezembro.

"O mais grave, adquiriram documentos sul-africanos sem usar a identidade moçambicana. Ou seja, na África do Sul é Moses Mabuza e em Moçambique é João Tamele. Nota-se aqui uma grande diferença de nomes. Por estarem numa situação de aflição, eles têm estado a aparecer aos nossos serviços para pedir a intervenção do consulado. Porém, fica difícil intervir, dada a disparidade de nomes e a natureza do assunto, pois alguns até abdicaram da nossa nacionalidade”, explicou o cônsul, sublinhando que cada um vai contando a sua história mas sem conseguir provar como efectuou a troca de nacionalidade.

Damasco Mathe disse que esta situação de perda de nacionalidade sul-africana já está a causar transtornos aos visados, uma vez que sem os documentos de identidade as suas contas bancárias não podem ser movimentadas e eles nem podem tratar nenhum expediente.

Ele explicou que os concidadãos com este problema podem ser divididos em dois grupos: o primeiro, segundo ele, está relacionado com aqueles que em 1994/5, quando o Governo sul-africano decidiu atribuiu documentos de identidade aos moçambicanos, não foi de uma forma uniforme que todos nos adquiriram. Alguns no momento não apresentaram a identificação moçambicana. O segundo grupo conseguiu provar através de documentos nacionais que estavam num situação regular na RAS. Aqui, uns preferiram abdicar da nacionalidade moçambicana, passando a ostentar unicamente a sul-africana, mas dentro deste mesmo grupo há quem preferiu ter dupla nacionalidade, ou seja, a moçambicana e sul-africana.

