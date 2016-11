Bancada da Renamo visita “Notícias”

A BANCADA da Renamo na Assembleia da República visitou, ontem a sede do Jornal Notícias, em Maputo, com o objectivo de compreender a dinâmica de funcionamento deste que é o mais antigo diário publicado em Moçambique.

Depois de ter sido recebida pelo administrador-delegado, Jorge Matine, a comitiva parlamentar reuniu-se com a Direcção Editorial, momento em que recebeu algumas informações sobre o funcionamento do “Notícias”, quer a nível da sede, quer nas províncias.

Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, explicou que a visita tinha em vista compreender os principais desafios e constrangimentos com que se debatem “os fazedores das notícias que nós lemos todos os dias”.

Segundo Soares, pretendia-se igualmente, através da interacção com a Direcção Editorial e jornalistas, perceber de que forma é que a bancada da Renamo na Assembleia da República pode contribuir para a facilitação do acesso às fontes de informação e documentos pertinentes para o trabalho dos jornalistas.

Disse ser preocupação do seu partido legislar, de forma a assegurar que denunciantes, testemunhas e informantes se possam sentir protegidos perante uma eventual ameaça de represálias, o que em última análise irá concorrer para tornar o trabalho do jornalista mais facilitado.

“Passámos em revista os principais desafios do Jornal como também do Parlamento moçambicano”, disse Ivone Soares, recordando que os deputados têm a prerrogativa de fiscalizar o funcionamento das várias instituições participadas pelo Estado moçambicano, como forma de salvaguardar os interesses dos eleitores.

“Saímos daqui com uma óptima impressão. Ficámosa saber sobre muitas coisas que o Jornal tem vindo a fazer há vários anos. Visitámos as várias áreas de actividade, impressionou-nos bastante o arquivo que é onde está a história de Moçambique… não é fácil ter tanto acervo como este que o 'Notícias'têm desde 1926. Estamos satisfeitos. Valeu a pena termos feito esta visita… Esperamos manter um contacto mais regular e que não haja espaço para descontinuidade em termos de acompanhamento dos desafios”, disse no fim da visita.

Os parlamentares visitaram também a Redacção do Notícias, onde trocaram um dedo de conversa com alguns jornalistas e contemplaram a exposição fotográfica pelos 90 anos do Jornal, depois de receberem das mãos do administrador-delegado dois exemplares do livro “Uma montra de sucessos”, editado também por ocasião do nonagésimo aniversário do matutino.