Guebuza ouvido na comissão da AR

O ANTIGO Presidente da República, Armando Guebuza, foi ontem ouvido pela comissão parlamentar de inquérito à dívida pública contraída entre 2013 e 2014. A audição ao ex-Chefe do Estado durou cerca de uma hora, no final da qual não prestou qualquer declaração à imprensa.

A comissão parlamentar de inquérito também não emitiu qualquer declaração sobre a audição e deverá entregar o relatório do seu trabalho à Comissão Permanente da Assembleia da República amanhã, quarta-feira.

No âmbito da investigação parlamentar às chamadas dívidas ocultas também já foram ouvidos o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e os gestores das três empresas que beneficiaram das verbas dos empréstimos, nomeadamente a EMATUM, Proindicus e a MAM.

Refira-se que as instituições de Bretton Woods, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial e outras agências de cooperação bilateral suspenderam o apoio ao Orçamento do Estado, em consequência das dívidas ocultas, condicionando a retoma ao esclarecimento das circunstâncias em que elas foram contraídas e à apresentação pelo Governo de um plano visando a sua reestruturação.

Há duas semanas, o Fundo Monetário Internacional advertiu ao Governo para que as medidas que estão a ser implementadas visando garantir a estabilidade macroeconómica não tenham um impacto perverso nas camadas mais pobres do país.

Falando no final de um encontro de cortesia com o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, o director-adjunto do departamento africano do FMI, David Owen, reconheceu os avanços alcançados nas reformas em curso em Moçambique, contudo, observa que ainda há mais por fazer.

“Notamos que a política macroeconómica tende a ficar mais rígida. A política fiscal regista alterações. Também há avanços na auditoria das dívidas envolvendo as três empresas que beneficiaram das garantias soberanas”, disse David Owen.

A fonte acrescentou que essas são medidas que mostram que, de facto, já se está a trabalhar, embora se reconheça que há mais coisas que devem ser feitas ao nível da política macroeconómica.

“Também notamos que é preciso tomar um cuidado especial para que as medidas que são necessárias não afectem aqueles sectores essenciais, sobretudo para as comunidades mais pobres deste país”, advertiu Owen.

Indicou que o FMI ainda precisa de verificar se os passos que estão a ser dados são sustentáveis e que a negociação da dívida permitirá que o seu pagamento seja feito de forma confortável.

“Tudo isso é um trabalho que requer tempo. A auditoria vai ser rápida, em 90 dias apenas, mas há outros passos que esperamos que ocorram com alguma rapidez e segurança, e estamos esperançados que tudo será ultrapassado”, perspectivou o dirigente do FMI.