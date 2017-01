VÍTIMAS DAS CHEIAS: Frelimo solidaria

A COMISSÃO Política da Frelimo solidariza-se com as vítimas das cheias e exorta à população a colaborar, retirando-se das zonas de risco, observando medidas de saneamento do meio para prevenir o surgimento de doenças diarreicas e permanecendo em locais seguros. Leia mais

