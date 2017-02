PR empossa direcção-geral do SISE

O PRESIDENTE da República (PR), Filipe Jacinto Nyusi, confere posse esta manhã, na cidade de Maputo, ao director-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE), Lagos Henriques Lidimo, e ao seu adjunto, Nathú Cabá. A cerimónia terá lugar no Gabinete da Presidência da República.