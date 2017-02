AINDA O 3 DE FEVEREIRO: O rumo é o desenvolvimento

O 3 de Fevereiro, data alusiva aos Heróis Moçambicanos, continua na ordem do dia. Com efeito, em todas as capitais provinciais e distritais tiveram lugar cerimónias de deposição de flores e outras manifestações, elevando a figura de todos quantos lutaram pela causa da liberdade, bem como dos que na actualidade e cada um na sua frente continuam a luta em prol do desenvolvimento. As manifestações gravitam em torno da consolidação da paz e da unidade nacional e também da melhoria da qualidade de vida dos moçambicanos. Leia mais