SG da Frelimo confiante no alcance da Paz efectiva

O SECRETÁRIO-GERAL da Frelimo, Eliseu Machava, disse esta manhã no posto administrativo de Zandamela distrito de Zavala em Inhambane que, o novo modelo de diálogo entre o governo e a RENAMO, a trégua nos confrontos militares bem como os contactos sistemáticos entre o Presidente da República, Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Dlhakama, são sinais claros da aproximação para o restabelecimento da paz efectiva no país.

Este novo ambiente político que actualmente se vive no país é, segundo Eliseu Machava, resultado do engajamento do Presidente da República no e4sforço para que Moçambique volte a trilhar os caminhos da estabilidade, segurança, ordem e segurança pública, condições necessárias para a implementação de projectos de desenvolvimento.

Machava entende que o esforço do Chefe de Estado na pacificação do país, um dos principais desafios, está a surtir efeitos desejados sustentados pela evolução do diálogo não só com o líder da RENAMO Afonso Dlhakama, mas sim, com todas forças vivas da sociedade na auscultação das melhores vias para a busca da paz.

O secretário-geral que está de visita à província de Inhambane, apelou a população daquela província, para apoiar o trabalho do presidente da República nessa matéria, promovendo a paz entre famílias e na comunidade.

“Vamos apoiar o nosso Presidente neste grande desafio. Cada um de nós tem que fazer a sua parte lutando contra a criminalidade, roubos, calúnias, desinformação entre outros males que desmotivam a população a participar nos trabalhos visando o combate contra a pobreza”, apelou Machava.

O Secretário-geral da Frelimo indicou que a constituição de um grupo especializado para se ocupar pelas matérias em discussão na mesa de diálogo entre o governo e a RENAMO, representam uma das grandes vitórias do Presidente da Republica na longa caminhada para o resgate da paz e estabilidade no país.