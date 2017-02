Morreu Venâncio Massingue antigo ministro da Ciência e Tecnologia

MORREU no final da manhã de hoje Venâncio Massingue, antigo ministro da Ciência e Tecnologia, vítima de doença, num hospital da cidade do Cabo, na vizinha República da África do Sul.

Massingue era engenheiro formado pela Universidade Eduardo Mondlane, onde desempenhou também as funções de docente e Vice-Reitor. O falecido integrou o Governo do presidente Armando Guebuza como Ministro da Ciência e Tecnologia.